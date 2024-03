- Może to nie jest do końca pragmatyczne, że (marszałek Sejmu-red.) jest tak szczery, ale powiedział wczoraj na prezydium, że posłowie będą bali się proboszczów i dlatego trzeba głosować po wyborach - mówił lider Konfederacji Krzysztof Bosak. Nawiązał w ten sposób do decyzji Szymona Hołowni o przełożeniu procedowania istotnych ustaw.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia ogłosił, że projekty dotyczące aborcji Sejm rozpatrzy nie w marcu, lecz 11 kwietnia, czyli po wyborach samorządowych. Spotkało się to z mocnym sprzeciwem posłanek Lewicy, które złożyły wniosek o uzupełnienie porządku obrad o projekty ustaw ws. aborcji.

Dziennikarka Polsat News Adamina Sajkowska zapytała lidera Konfederacji o argumentację marszałka Sejmu, który mówił o zbliżających się wyborach samorządowych i trwającej kampanii. Dodała, że zręczniejszym dla Hołowni byłoby wyjaśnienie, że czeka jeszcze na opinie prawne.

- Marszałek Sejmu jest szczery, dla niego tutaj argumenty prawne nie mają znaczenia. Ma znaczenie kampania. Może to nie jest do końca pragmatyczne, że jest tak szczery, ale powiedział wczoraj na prezydium, że posłowie będą bali się proboszczów i dlatego trzeba głosować po wyborach - mówił Krzysztof Bosak.

Piotr Zgorzelski: Bardzo dobra, mądra i roztropna decyzja

Decyzji marszałka w porannym "Graffiti" bronił wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski.

- To bardzo dobra decyzja, mądra i roztropna pana marszałka, który z agendy politycznego sporu, bo przecież jesteśmy w kampanii wyborczej, zdjął temat, który zasługuje na szacunek, spokój, na to, żeby przepracować go w innych warunkach niż w warunkach kampanii wyborczej - powiedział Piotr Zgorzelski.

Dopytywany, czy przypadek tych ustaw nie wygląda na powrót "zamrażarki" sejmowej, odparł: "Nie". - To wygląda na to, że Koalicja 15 Października poważnie podchodzi do zagadnienia - dodał.

sgo / polsatnews.pl