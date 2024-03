Marszałek Sejmu Szymon Hołownia zdecydował, że projekty dotyczące aborcji Sejm rozpatrzy nie w marcu, lecz 11 kwietnia, czyli po wyborach samorządowych.

- To bardzo dobra decyzja, mądra i roztropna pana marszałka, który z agendy politycznego sporu, bo przecież jesteśmy w kampanii wyborczej, zdjął temat, który zasługuje na szacunek, spokój, na to, żeby przepracować go w innych warunkach niż w warunkach kampanii wyborczej - powiedział Piotr Zgorzelski.

Dopytywany, czy przypadek tych ustaw nie wygląda na powrót "zamrażarki" sejmowej, odparł: "Nie". - To wygląda na to, że Koalicja 15 Października poważnie podchodzi do zagadnienia - dodał.

Zakład na antenie

Polityk zaproponował prowadzącemu Grzegorzowi Kępce zakład, że właśnie 11 kwietnia, w terminie wyznaczonym przez Hołownię, rozpocznie się procedowanie ustaw.

ZOBACZ: Istotne projekty w Sejmie po wyborach. Rzeczniczka Konfederacji: Bardzo sprytne posunięcie

- O butelkę polskiego mleka - powiedział prowadzący. - To jest bardzo patriotyczny zakład i przyjmuję go oczywiście. Nie wiem, gdzie pan kupi litr polskiego mleka tutaj w pobliżu jak przyjdę po 11 kwietnia - odparł Piotr Zgorzelski. - Będę szukał - powiedział Grzegorz Kępka.

Polityk przypomniał, że umowie koalicyjnej nie ma sprawy aborcji. - A skoro niej nie ma, to dlaczego mamy się wokół niej pokłócić wtedy, kiedy musimy zgodnie iść do wyborów - mówił wicemarszałek Sejmu.

Piotr Zgorzelski: Żaden premier tak kategorycznie nie opowiedział się za swoimi obywatelami

- Żaden premier, szczególnie jeśli chodzi o poprzednią władzę, tak kategorycznie nie opowiedział się za swoimi obywatelami. Powiedział, że będziemy nadal pomagali, bo to jest nasza racja stanu, w wymiarze wojskowym i humanitarnym Ukrainie, natomiast nie kosztem polskich rolników - mówił Piotr Zgorzelski.

ZOBACZ: Protest rolników. Utrudnienia i blokady w Warszawie. Znamy dokładną trasę

Na środę 6 marca rolny zapowiedzieli protesty w Warszawie.

- Usłyszą to, że jeśli chodzi o Zielony Ład już są konkrety, dlatego że została zawieszona zasada pestycydów oraz kwestia ugorowania. Jeśli chodzi o wymiar wewnętrzny, to także są przeznaczone środki na kredyty pomostowe, a także sprawy związane z kukurydzą - dodał.

Zgorzelski przekazał, że rozważane jest zamknięcie granicy na produkty żywnościowe z Ukrainy.

Polityk mówił również, że Unia Europejska powinna pomóc nam poprzez dotację 5-10 mld euro, aby Polska mogła wyeksportować zboże do głodujących krajów Afryki i urynkowić w Polsce cenę.

Wcześniejsze odcinki programu "Graffiti" można obejrzeć tutaj.