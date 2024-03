Projekty dotyczące aborcji Sejm rozpatrzy nie w marcu, lecz 11 kwietnia, czyli po wyborach samorządowych. Ogłosił to marszałek Sejmu Szymon Hołownia. - Trzecia Droga stoi w rozkroku w tej sprawie jako koalicjant rządu - oceniła rzeczniczka Konfederacji Ewa Zajączkowska-Hernik. Natomiast Jolanta Zięba-Gzik przyznała, że Hołownia pokazał Włodzimierzowi Czarzastemu, "kto tu rządzi".

Francja stała się pierwszym krajem, w którego konstytucji zapisano prawo do przeprowadzania aborcji. Zdaniem Jolanty Zięby-Gzik "na pewno to triumf" tego "awangardowego państwa". Podkreśliła, iż politycy byli zdeterminowani, aby walczyć o prawa kobiet.

Zapytana przez Bogdana Rymanowskiego, czy - gdyby była członkinią francuskiego parlamentu - zagłosowałaby "za", odparła, że "na szczęście" w nim nie zasiada. - Nie muszę się nad tym zastanawiać, bo nie wiem, czy akurat taki zapis powinien być w konstytucji. Jestem za tym, aby kobiety decydowały o sobie i walczyły o swoje prawa - sprecyzowała.

Z kolei według Ewy Zajączkowskiej-Hernik Francja "nie jest dobrym przykładem do naśladowania w wielu kwestiach, m.in. w aborcji". - Nie ma doprecyzowane, do którego momentu może być wykonywana, więc domniemam, że nawet na każdym etapie ciąży - podkreśliła.

Szymon Hołownia przesuwa projekty. "Trzecia Droga stoi w rozkroku"

Prowadzący przypomniał też o zapowiedzi marszałka Sejmu Szymona Hołowni, który zapowiedział, że cztery projekty dotyczące aborcji nie będą procedowane na najbliższym posiedzeniu izby niższej, lecz 11 kwietnia.

- Trzecia Droga stoi w rozkroku w tej sprawie jako koalicjant rządu. PSL, które z natury w większości powinno być konserwatywne i w ten sposób podejść do ochrony życia. Z drugiej strony jest Lewica, która naciska bardzo mocno, by spełnić jej postulaty - odparła Zajączkowska-Hernik.

W jej ocenie przesunięcie rozpatrywania projektów na datę po I turze wyborów samorządowych "jest sprytnym bardzo posunięciem". - Marszałek sam powiedział, że to musi zostać gdzieś rozstrzygnięte, z drugiej strony nie chce robić tego w kampanii wyborczej z obawy, że to zaszkodzi temu ugrupowaniu - mówiła, zaznaczając, że gdyby Sejm zajął się projektami teraz, zaszkodziłoby to Trzeciej Drodze.

"Może nastąpić impas wokół projektów ws. aborcji"

Również Zięba-Gzik potwierdziła, że Włodzimierz Czarzasty "bardzo naciskał, aby zająć się jak najszybciej" sprawą aborcji. Dopytana, czy Hołownia "pokazał mu, kto rządzi", odpowiedziała: - Tak, jest marszałkiem, ma taką możliwość (...). Aborcja nie była wpisana do naszego paktu koalicyjnego, nie było mowy o kwestiach światopoglądowych.

Jak przypomniała, PSL i Polska 2050 optowały za przywróceniem kompromisu aborcyjnego oraz referendum. - Stanowiska nie zmieniamy - zapewniła.

Przyznała też, że w Sejmie może nastąpić impas wokół wspomnianych czterech projektów. - Może być tak, że żaden nie będzie procedowany. To by było najgorsze, co może być. Kobiety walczyły o swoje prawa, wychodziły na ulice. Ja również byłam na ulicach, jednoczę się z nimi - przypomniała.

Protesty po wyroku TK. "Kobiety zostały zmanipulowane"

Posłanka PSL dodała, że sprawą terminacji ciąży i jej legalności trzeba się zająć, ale podejść do niej rzetelnie, aby "wypracować rozwiązanie satysfakcjonujące dla wszystkich".

Zajączkowska-Hernik stwierdziła natomiast, że w 2020 roku - gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł ws. aborcji - kobiety zostały "zmanipulowane", bo decyzja nie usuwała wszystkich przesłanek do przerwania ciąży zgodnie z prawem.

- Przypadki kobiet, które zmarły, były w wyniku tragicznego błędu lekarskiego i lekarze powinni ponieść odpowiedzialność - zauważyła.

