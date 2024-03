Prezydent Andrzej Duda chce, by Trybunał Konstytucyjny przeprowadził "kontrolę następczą" uchwalonych niedawno ustaw. Chodzi o nowelizację przepisów dot. Narodowego Centrum Badań i Rozwoju i zmianę ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z trwającą wojną. To już kolejne ustawy, co do sposobu uchwalenia których prezydent zgłasza wątpliwości.