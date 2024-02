W środę w Pałacu Prezydenckim prezydent Andrzej Duda odznaczył autorów Raportu o stratach wojennych. W pracach uczestniczyło ok. 30 naukowców.

- Nie ma takiej polskiej rodziny, która nie poniosłaby strat w czasie II wojny światowej. Nie ma takiej polskiej rodziny, w której ktoś by nie zginął, nie został zamordowany. A niektóre rodziny przestały w ogóle istnieć, tak jak kilkanaście rodzin w spacyfikowanej 80 lat temu przez Niemców wsi Wanaty, do której dziś pojadę. Rodzin, które zostały w całości wymordowane - powiedział Andrzej Duda podczas uroczystości.

- Jest to bilans gigantycznych strat. Te straty powinny być wyrównane. Nikt uczciwy i sprawiedliwy nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Dziękuję państwu, nie tylko za to, że jesteście patriotami Rzeczypospolitej, ale także za to macie ducha gotowości do realizacji polskiej racji stanu. Dziękuję, że jesteście państwo uczciwymi ludźmi, którzy wiedzą co to jest sprawiedliwość - podkreślił.

Andrzej Duda o słowach premiera: Wstyd

Prezydent stwierdził, że "sprawa reparacji nie została załatwiona i nie jest zamknięta". Odniósł się także do niedawnej wypowiedzi Donalda Tuska. Premier stwierdził, że "w sensie formalnym, prawnym, międzynarodowym kwestia reparacji została zamknięta wiele lat temu, kwestia moralnego, finansowego, materialnego zadośćuczynienia, nigdy nie została zrealizowana".

- Wstyd, że premier dzisiaj wybrany w demokratycznych wyborach pozwala sobie na takie stwierdzenie. (...) Bo sprawa nie została załatwiona i sprawa nie jest zamknięta - powiedział Duda.

Prezydent przypomniał, że "Niemcy w Polsce niszczyli i grabili", a polscy rolnicy i robotnicy przymusowi w III Rzeszy wykonywali podczas wojny "niewolniczą pracę w niemieckich wsiach, u bauerów".

- Nie należy się im za to żadne zadośćuczynienie? Nie wolno o tym pamiętać, bo dziś Niemcy są potężnym krajem i mają dziś największą gospodarkę w Europie? To jest uczciwość i sprawiedliwość współczesnej Europy? Bo ktoś twierdzi, że Polska powiedziała, że nie chce niczego od NRD? - pytał prezydent.

