Podwyżki dla rodziców w 2024 roku. Można ich uniknąć

Podsumowanie najważniejszych informacji, z którymi zapoznasz się w tym artykule:

należności za usługi przedszkolne zostaną podniesione;

podwyżki dotyczą dodatkowych godzin opieki (każdej kolejnej po pięciu bezpłatnych godzinach);

nowa stawka maksymalna za godzinę wyniesie 1,44 zł, jednak może być niższa w zależności od decyzji Rady Gminy;

wciąż będzie można ubiegać się o zwolnienie z opłat – odpowiednie kryteria każdorazowo ustalać będzie gmina, na której terenie znajduje się przedszkole.

Idą podwyżki, ale będzie można ich uniknąć

Z komunikatu opublikowanego przez Departament Oświaty wynika, iż kwoty za przedszkolną opiekę ulegną zwiększeniu. Warto jednak zaznaczyć, że dodatkowe obciążenia finansowe spoczną na rodzicach tylko w przypadku korzystania z opieki przekraczającej 5 godzin dziennie.

Należności za dodatkowy czas mają wzrosnąć ze względu na indeks waloryzacji, który osiągnął wartość 1,114%. Informacje te zostały opublikowane już pod koniec lutego, lecz podwyżki ruszą dopiero w nowym roku szkolnym, czyli od września tego roku.

Nowe stawki za przedszkole w 2024 roku – na co się przygotować?

W tej chwili za każdą godzinę opieki ponad standardowe 5 godzin, rodzice wnosić muszą opłatę w wysokości 1,30 zł. Od września kwota ta wzrośnie do 1,44 zł. Nie mówimy więc o dużej, wręcz radykalnej podwyżce, która mocno drenowałaby portfele. Co warto podkreślić, 1,44 PLN to stawka maksymalna, a każda gmina może ustalać kwotę indywidualnie. W praktyce może to oznaczać, że w wielu miastach w kraju podwyżki nie będzie lub będzie ona symboliczna i wyniesie np. kilka groszy za godzinę.

Lokalne samorządy wciąż będą mogły zwolnić rodziców z opłat, kierując się odgórnie przyjętym kluczem, na przykład kryterium dochodowym na osobę w gospodarstwie rodzinnym. Z tej formy wsparcia już dziś korzystają tysiące par w całym kraju.

