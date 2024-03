Minister zdrowia Izabela Leszczyna poinformowała o trwających pracach we wpisie zamieszczonym na portalu X (wcześniej Twitter) w sobotę. Jak podkreśliła, "zmiana obejmie składkę od aktywów trwałych i część podstawową składki".



"Nie trzeba nas poganiać, ani wprowadzać ludzi w błąd nieprawdziwymi spekulacjami. Rząd premiera Donalda Tuska dotrzymuje obietnic" - dodała polityk.

Liderzy Trzeciej Drogi o zmianach w składce zdrowotnej. "To być albo nie być"

Tego samego dnia o konieczności wprowadzenia zmian mówili liderzy Trzeciej Drogi: Władysław Kosiniak-Kamysz i Szymon Hołownia. Podczas konwencji samorządowej ugrupowania zorganizowanej w Otrębusach pod Warszawą politycy oświadczyli, że realizacja tego postulatu stanowi "być albo nie być" ich partii w koalicji rządzącej.

- To jest bezwzględna, niepodlegająca żadnym negocjacjom koalicyjnym nasza umowa. Jeśli to nie byłoby zrealizowane, to nie jesteśmy w stanie akceptować innych projektów - zaznaczył Kosiniak-Kamysz.

Zmiana w sposobie naliczania składki zdrowotnej dla przedsiębiorców została wpisana do umowy koalicyjnej zawartej między KO, Trzecią Drogą i Lewicą. Stanowi również jeden ze "100 konkretów" przedstawionych podczas kampanii wyborczej przez partię premiera Donalda Tuska.

Będą zmiany w składce zdrowotnej? Ministerstwa prowadzą analizy

O tym, że prace nad wprowadzeniem w życie wyborczego postulatu obozu władzy trwają informował w pierwszej połowie lutego wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny. Polityk Nowej Lewicy mówił w Sejmie, że w resorcie zdrowia, w porozumieniu z ministerstwem finansów, prowadzone są analizy dotyczące możliwości i sposobu wdrożenia zmian w składce na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców.

- Rozważane są różne możliwości dotyczące uproszczenia zasad naliczania składki, w tym poprzez ryczałtową podstawę oskładkowania. Przedmiotowe zmiany muszą być powiązane ze zmianami na poziomie prawa podatkowego - tłumaczył wiceminister. Jak dodał, badany jest wpływ tych zmian na budżet NFZ, jak również finanse państwa.