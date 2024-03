Polityk w rozmowie z Grzegorzem Kępką skomentował również swoje zdjęcie z komunikacji miejskiej, które pojawiło się ostatnio w sieci. Rafał Trzaskowski zapewnił, że kiedy jeździ metrem, zawsze jest z książką. - Wystarczy zapytać mieszkańców Kabat, którzy często mnie widzą w metrze, najczęściej z książką - wyjaśnił.

W ten sposób odpowiedział na komentarze internautów, którzy stwierdzili, że Rafał Trzaskowski przed każdymi wyborami pojawia się w komunikacji miejskiej z książką.

Trzaskowski: Jak PiS przegra wybory we wszystkich regionach, to partia się rozpadanie

Prezydent Warszawy podkreślił, że wybory samorządowe są "niesłychanie istotne. - Oczywiście liczymy na dużą mobilizację, ona jest kluczowa. Paradoksalnie - pięć lat temu mogło być łatwiej, dlatego że wtedy była wielka mobilizacja, bo wszyscy chcieli pokazać czerwoną karetkę PiS-owi - powiedział.

- Jeżeli chcemy odsunąć populistów i PiS od władzy, no to musimy się stawić tłumnie na wybory samorządowe. Jak PiS przegra wybory we wszystkich regionach, to ta partia się po prostu rozpadanie, bo nie będzie stanowisk i nie będzie pieniędzy, a o tym jest tylko PiS dzisiaj - dodał.

Rafał Trzaskowski podkreślił, że wszystkich kontrkandydatów traktuje poważnie i z szacunkiem. - Natomiast, jeżeli patrzymy na poparcie dla Lewicy i poparcie dla PiS-u w Warszawie, to poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości jest zawsze dużo większe. Stąd wydaje mi się, że to jednak Tobiasz Bocheński będzie miał lepszy wynik. Ale zobaczymy - wszystko w rękach warszawiaków - dodał.

Śmierć 25-letniej Luizy. Prezydent Warszawy zabrał głos

Rafał Trzaskowski był pytany w programie o śmierć 25-letniej Luizy, która została napadnięta w Warszawie.

- Strasznie wszyscy jesteśmy poruszeni tym, co się stało. Natomiast ja uważam, że w kampanii wyborczej trzeba być ostrożny, jeżeli chodzi o komentowanie takich sytuacji. Niektórzy próbują budować na tym kampanię - powiedział.

- Robimy absolutnie wszystko, aby Warszawa była bezpieczna. To jest oczywiście odpowiedzialność policji, za którą ja nie odpowiadam. Natomiast my dopłacamy do dodatkowych patroli policji, staramy się doświetlać skrzyżowania i te miejsca, które są w Warszawie choć odrobinę niebezpieczne - przekazał. - Staramy się pomagać policji tak jak możemy. Mamy również system monitorowania, w który wkładamy bardzo dużo pieniędzy, dzięki czemu osób a, która dopuściła się tego strasznego przestępstwa, została złapana - dodał.

- Jestem porażony tym, co się stało na ulicy Żurawiej - powiedział prezydent Warszawy.

