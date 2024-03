Ruch prezydenta przed wizytą w USA. Zwołuje Radę Bezpieczeństwa

- Na poniedziałek 11 marca, przed wizytą w Stanach Zjednoczonych, zwołam Radę Bezpieczeństwa Narodowego, żeby pokazać jedność polskiej sceny politycznej w sprawach bezpieczeństwa - zapowiedział we wtorek prezydent Andrzej Duda.

Duda omówi "z przedstawicielami wszystkich sił politycznych kluczowe kwestie dotyczące naszego bezpieczeństwa".





"Polska wysyła jasny sygnał, że w sprawach bezpieczeństwa mówi jednym głosem" - czytamy we wpisie w mediach społecznościowych prezydenta. Tam również pojawiła się wiadomość o zwołaniu RBN.

- Chciałbym, żeby ta nasza wyprawa do USA została poprzedzona taką nieco bardziej uroczystą Radą Bezpieczeństwa Narodowego.

Duda i Tusk w USA. W rocznicę wejścia Polski do NATO

Prezydent USA Joe Biden spotka się w Białym Domu z prezydentem Andrzejem Dudą i premierem Donaldem Tuskiem. Spotkanie odbędzie się 12 marca.

"Wspólna wizyta prezydenta i premiera w Waszyngtonie w rocznicę wejścia Polski do NATO pokazuje, że sojusz Polski i Stanów Zjednoczonych jest i będzie silny bez względu na to, kto rządzi w obu krajach" - komentował wówczas Duda.

Biały Dom wydał oficjalne oświadczenie o spotkaniu, które zbiegnie się z 25. rocznicą przystąpienia Polski do NATO. 12 marca 1999 r. Bronisław Geremek, ówczesny szef MSZ przekazał sekretarz stanu USA Madeleine Albright akt przystąpienia Polski do Traktatu Północnoatlantyckiego.

Duda i Tusk w USA. "Bagaż symboliczny wizyty"

Zaproszenie do Waszyngtonu skomentował również Mieszko Pawlak, szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta RP.

- To jest wizyta nadzwyczajna, prezydent wraz z premierem, to się nie zdarzało. Pokazuje to cały bagaż symboliczny tej wizyty - mówił doradca prezydenta.

- Ale poza głęboką symboliką to jest też komunikat, który i Amerykanie i my Polacy chcemy wysłać, że w sprawach najważniejszych, bezpieczeństwa, relacji transatlantyckich, jest zgoda, i że ten sojusz, zarówno NATO, jak i ten polsko-amerykański, będzie umacniany niezależnie od tego, kto sprawuje władzę, tak w Polsce, jak i Stanach Zjednoczonych - zapewniał Pawlak w rozmowie z Polsat News.