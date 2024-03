Policja zatrzymała Ewę Z., dyrektorkę Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu, która według prokuratury od lat nadużywała swoich uprawnień. Podejrzana miała m.in. wykorzystywać majątek zoo do celów prywatnych i zmuszać pracownika do składania fałszywych zeznań. Kobiecie grozi do 10 lat więzienia, nie przyznaje się do winy.