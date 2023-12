W warszawskim zoo na świat przyszedł myszojeleń. Maluch ma około 10 cm wzrostu i nie odstępuje swojej mamy na krok - informuje stołeczny ogród zoologiczny w mediach społecznościowych. To kolejny już potomek Lindy i Arnolda - pary myszojeleni, które zamieszkały wspólnie w 2021 roku.

Pierwszy myszojeleń, inaczej kanczyl jawajski, zamieszkał w warszawskim ogrodzie zoologicznym w 2020 roku. Od tego czasu populacja tych małych ssaków w stołecznym zoo stale rośnie.

Stołeczne zoo ma nowego mieszkańca. To mały myszojeleń

Niedawno rodzina myszojeleni znów się powiększyła. 21 grudnia na świat przyszedł mały kanczyl. Warszawskie zoo poinformowało o narodzinach w mediach społecznościowych, udostępniając także zdjęcia zwierzęcia. "Poznajcie przeuroczego maluszka kanczyla jawajskiego" - czytamy we wpisie w portalu Facebook.

Mały myszojeleń ma około 10 cm wzrostu i "nie odstępuje swojej mamy na krok", choć jak podkreślono w komunikacie, jest bardzo rezolutną i samodzielną "puchatą kuleczką". Pracownicy nie znają jeszcze płci zwierzęcia.

Rośnie populacja myszojeleni w warszawskim zoo. Kolejne narodziny

Nowo narodzony kanczyl jest już trzecim potomkiem Lindy i Arnolda. Myszojelenie poznały się w lipcu 2021 roku, gdy Linda została przeniesiona do Warszawy z łódzkiego zoo. "Linda, jako wzorowa mama, jest bardzo opiekuńcza, karmi go swoim mlekiem i troszczy się o dziecko. Tata Arnold bacznym okiem pilnuje potomka, ale to już jego kolejne dziecko, więc ma ojcowską wprawę" - poinformowano.

Całą rodzinę kanczyli można zobaczyć w Ptaszarni Warszawskiego ZOO. Zwierzęta mają tam zapewnione odpowiednie parametry temperatury i wilgotności.

Kanczyl jawajski to gatunek ssaka zamieszkujący lasy tropikalne południowo-wschodniej Azji. Kanczyle żyją w niewielkich grupach rodzinnych i prowadzą nocny tryb życia. Są terytorialne, samce oznaczają swoje tereny zapachem. Na wolności żywią się głównie roślinami, w niewoli chętnie jedzą także owady.