Pracownicy łódzkiego zoo mają powody do świętowania - w tamtejszym Orientarium urodził się samiec żyrafy. Okoliczności przyjścia na świat mierzącego 190 cm wzrostu malucha nie należały jednak do najlepszych - kilkugodzinny poród zakończył się interwencją lekarza, a matka odrzuciła żyrafiątko. Młode nie zamierza się poddawać i stawia już pierwsze kroki.

Samiec przyszedł na świat kilka dni temu, a jego matką jest mieszkająca w łódzkim zoo żyrafa Uzuri. Młody tuż po porodzie mierzył 190 cm i ważył 58 kg.

- To był bardzo trudny poród, zakończony interwencją lekarską. Doszło do zaparcia noworodka. Musieliśmy znieczulić matkę, żeby po czterech godzinach bezskutecznego porodu, po odejściu już wód płodowych, móc jej pomóc i rozwiązać poród przy pomocy lekarskiej - przekazał lekarz weterynarii Tomasz Jóźwik. Według członka zarządu Orientarium ZOO Łódź, to właśnie trudny przebieg porodu mógł zniechęcić żyrafę do opieki nad młodym.

Obowiązek karmienia malucha przejęli opiekunowie, którzy chętnie relacjonują pierwsze dni życia żyrafiątka w mediach społecznościowych Miejskiego Ogrodu Zoologicznego w Łodzi i zapewniają, że młode szybko się rozwija. - Co trzy, cztery godziny dostaje specjalną mieszankę. Najpierw staraliśmy się karmić go z butelki, w tej chwili udaje się już korzystać ze specjalnego wiaderka, do którego przymocowane jest sztuczne wymię - dodał Jóźwik.

Mały samiec żyrafy podbija media społecznościowe

W piątek na profilu ogrodu zoologicznego pojawiły się nagrania, na których żyrafiątko w asyście opiekunów stawia swoje pierwsze kroki. "To jest istny Strongman" - komentują pracownicy zoo.

Młode przebywa razem z resztą stada w pawilonie, i mimo dobrej kondycji, pracownicy muszą bardzo uważać na zdrowie samca żyrafy. Trudny poród i brak opieki matki sprawiają, że maluch jest bardziej narażony na różne choroby i utratę życia. Najbliższe miesiące będą kluczowe dla rozwoju małej żyrafy.

Żyrafa Uzuri odzyskała już siły po porodzie. W łódzkim zoo mieszka teraz stado czterech żyraf - trzy dorosłe osobniki i maluch.