Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii. Oglądaj od 9:55

Kampania wyborcza do samorządów, zbliżające się posiedzenie Sejmu, a także sytuacja wewnątrz koalicji rządzącej - m.in. o tych tematach Bogdan Rymanowski porozmawia ze swoimi gośćmi w niedzielę od godz. 9:55.

W "Śniadaniu Rymanowskiego" wystąpią: Monika Rosa (Nowoczesna, Koalicja Obywatelska) Anna Maria Żukowska (przewodnicząca Klubu Parlamentarnego Lewicy), Zbigniew Bogucki (Prawo i Sprawiedliwość), Miłosz Motyka (wiceminister klimatu, Trzecia Droga), Krzysztof Bosak (wicemarszałek Sejmu Konfederacja), Piotr Ćwik (Kancelaria Prezydenta).

Śniadanie Rymanowskiego w Polsat News i Interii

Wśród bieżących tematów pojawi się ten dotyczący wyborów samorządowych zaplanowanych na 7 kwietnia. Największe formacje polityczne przez weekend prowadziły i prowadzą konwencje wyborcze i programowe, w których mobilizują działaczy i zachęcają wyborców do oddania na nich głos w wiosennej elekcji. Tylko do poniedziałku partie mają czas na zgłoszenie listy kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw.

Bogdan Rymanowski zapyta swoich gości o zbliżające się posiedzenie Sejmu, które ponownie może mieć burzliwy przebieg. Oprócz kilku projektów koalicyjnych dotyczących zmian w prawie aborcyjnym, posłowie mają zająć się także uchwałami dotyczącymi Trybunału Konstytucyjnego.

Transmisję "Śniadania Rymanowskiego" oglądaj od godz. 9:55 w Polsat News oraz w serwisach Polsatnews.pl i Interia.pl.

