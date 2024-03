Swiss Lotto ogłosiło gigantyczną wygraną w kumulacji. Wygrana suma nie padła jeszcze nigdy od momentu istnienia szwajcarskiej loterii.

Szwajcaria. Ogromna wygrana na loterii

Szczęśliwcem, który zakupił wygrany los jest gracz z niemieckojęzycznego lub włoskiego regionu Szwajcarii - Ticino. Szczegółowe informacje na jego temat nie zostały podane.

Sobotni zwycięzca zaznaczył liczby: 5, 14, 33, 35, 36, 41 oraz tzw. szczęśliwą liczbę 4.

Zwycięzca zgarnie sumę 64,59 miliona franków szwajcarskich, co jednocześnie będzie największą wygraną, jaką kiedykolwiek wygrał pojedynczy gracz od ponad 50 lat istnienia Swiss Lotto. Najnowsza wygrana przebiła poprzedni rekord, który wynosił 48,6 mln franków szwajcarskich, czyli ponad 50 mln euro.

Swisslos. Zwycięzca ma sześć miesięcy, by zgłosić się po nagrodę

Zwycięzca ma sześć miesięcy na zgłoszenie się po wygraną do Swisslos. Jeśli tego nie zrobi, wygrana przepadnie.

Zagraniczne media spekulują, że tak ogromna wygrana może wpłynąć na zwiększenie sprzedaży kuponów. Fakt, że w tym przypadku był to pojedynczy los może zachęcić mieszkańców do spróbowania szczęścia w kolejnych losowaniach.



Swiss Lotto to najpopularniejsza loteria w Szwajcarii. Losowania odbywają się w każdą środę i sobotę. Gracze muszą wypełnić kupon, wybierając sześć liczb (od 1 do 42) i jedną szczęśliwą liczbę (od 1 do 6). Można też skorzystać z opcji chybił-trafił, gdzie numery generowane są automatycznie.