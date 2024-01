Ktoś w amerykańskim stanie Michigan wygrał 842,4 miliona dolarów. Co więcej, po raz pierwszy w historii loterii Powerball szczęśliwe liczby zostały wylosowane w Nowy Rok. To dziesiąta największa wygrana, jaką odnotowano w tej grze w USA. Zwycięzca lub zwyciężczyni nie otrzyma jednak od razu pełnej sumy.

W loterii Powerball gracze wybierają pięć z 69 liczb oraz jedną dodatkową z 26 liczb (Powerball). To sprawia, że szanse na wygranie nagrody głównej wynoszą jeden do 292,2 mln.

Wylosowane zwycięskie liczby to: 12, 21, 42, 44, 49 oraz Powerball: 1. Pula pieniędzy rosła od połowy października, ponieważ do Nowego Roku nikomu nie udało się trafić szczęśliwych liczb. W momencie losowania nagroda główna wyniosła 842,4 miliona dolarów. Wcześniej szacowano ją na 810 milionów.

Ogromna wygrana. Zwycięzca nie otrzyma całej sumy

Zwycięzca nie otrzyma jednak pełnej sumy. Posiadacz szczęśliwego losu będzie mógł uzyskać jednorazowo 425,2 milionów dolarów lub 842,4 miliony wypłacane w 30 ratach przez 29 lat. Obydwie kwoty nie uwzględniają podatku.

Jak podała Associated Press, to piąta najwyższa wygrana w historii loterii Powerball i dziesiąta co do wielkości w historii USA. Po raz pierwszy jednak główna nagroda padła 1 stycznia. Najwyższą wygraną w historii kraju odnotowano w listopadzie 2022 roku, a wyniosła ona 2,04 mld dolarów.

W Nowy Rok padło jeszcze kilka wysokich wygranych. W Kalifornii, Connecticut, Florydzie i Maryland sprzedano losy, które przyniosły po milionie dolarów. Dodatkowo na Florydzie i w Teksasie padły dwie wygrane po 2 miliony dolarów.

Źródło: Associated Press