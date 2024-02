W Limanowej w województwie małopolskim ktoś trafił "szóstkę" w Lotto. Szczęśliwiec zarobił równo 10 038 000,70 zł. Tego samego dnia padła jeszcze jedna siedmiocyfrowa wygrana. W grze Lotto Plus ktoś także prawidłowo wytypował sześć wylosowanych liczb.

Od wtorku Polska ma nowego multimilionera. Prawdopodobnie mieszka on w Limanowej, gdzie w kolekturze na Małym Rynku nabył kupon Lotto. Szczęśliwiec skreślił liczby: 1, 8, 36, 37, 42, 48 i - jak się okazało - trafił "szóstkę".

Była to jedyna najwyższa wygrana tego dnia i trzecia w 2024 roku. Właściciel kuponu zarobił 10 038 000,70 zł, od czego odliczyć należy 10 proc. podatku. Poprzednie wygrane padły: 30 stycznia w Białymstoku (9 488 527 zł) i 16 stycznia w Zielonej Górze (6 950 974 zł).

O krok od szczęścia było we wtorek aż 56 osób, które skreśliły poprawnie pięć liczb na kuponie. Każda z nich otrzyma dzięki temu kwotę 6274,20 zł.

Wygranych było tego dnia więcej

Swojego wyboru z pewnością nie żałuje za to osoba, która kupiła we wtorek kilka kuponów Lotto Plus w Gdyni przy ulicy Chylońskiej 116A. Gracz zdecydował się na opcję "na chybił trafił", a jedna z wylosowanych kombinacji - zawierająca liczby: 1, 11, 28, 29, 31, 41 - okazała się być tą zwycięską.

Również w tym przypadku była to trzecia wygrana w roku bieżącym. Zwycięzca zgarnął równo milion złotych. Różnica między Lotto i Lotto Plus jest bowiem taka, że, gdy stawka pierwsza z gier podlega kumulacji, wygrane w drugiej są stałe i mają gwarantowaną wysokość.