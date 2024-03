Mimo trwającej od dwóch lat wojny w Ukrainie, Węgry utrzymują bliskie relacje z Rosją. Świadczy o tym nawet usadzenie reprezentantów dyplomacji tych krajów na forum w Antalyi, czym pochwalił się sam Peter Szijjarto.

Bliski współpracownik Viktora Orbana spotkał się z Siergiejem Ławrowem na uroczystej kolacji, czym nie omieszkał pochwalić się w mediach społecznościowych. Na nagraniu widać jak obaj politycy oddają się rozmowie, na twarzy Rosjanina w pewnym momencie pojawia się wyraźny uśmiech.

Orban uderza w Nawalnego: To szowinista

"Warunek '0' pokoju: dialog" - napisał w sieci Szijjarto. Do rozmów na forum dyplomatycznym w Turcji doszło w czasie pogrzebu Aleksieja Nawalnego. Jak podkreślają media nad Dunajem, ministerstwo spraw zagranicznych Węgier do tej pory nie zareagowało na nagły śmierć działacza antykorupcyjnego do którego doszło w połowie lutego w kolonii karnej w Arktyce.

Jedynym politykiem rządzącego na Węgrzech Fideszu, który odniósł się do śmierci opozycjonisty, był Zsolt Nemeth, przewodniczący parlamentarnej komisji spraw zagranicznych. Oskarżył on jednak rosyjski system więziennictwa, a nie bezpośrednio Władimira Putina.

Śmierć Nawalnego zauważono za to podczas inauguracji obrad parlamentu po zimowej przerwie. Deputowani uczcili pamięć opozycjonisty minutą ciszy, której nie uszanowała węgierska większość rządząca. Viktor Orban tłumaczył później, że "szowinista nie zasługuje na szacunek w węgierskim parlamencie".

Pogrzeb Aleksieja Nawalnego. Fala represji w Rosji

Aleksiej Nawalny przez lata był głośnym krytykiem Władimira Putina. Zmarł 16 lutego w kolonii karnej nr 3 w Jamalsko-Nienieckim Okręgu Autonomicznym. Informacje o zgonie podała służba więzienna. W oficjalnym komunikacie przekazano, że opozycjonista miał poczuć się źle podczas krótkiego spaceru na terenie kompleksu.



Tropiący korupcję Kremla działacz został pochowany w piątek w Moskwie. Wydarzenie było także okazją do zamanifestowania wobec reżimu Władimira Putina.

Jak donosi OVD-Info - organizacja zajmująca się prawami człowieka na Wschodzie - co najmniej 128 osób zostało zatrzymanych w związku z ceremonią pożegnania Aleksiej Nawalnego. Oprócz Moskwy policja czasowo uwięziła demonstrantów w Jekaterynburgu, Nowosybirsku, Czelabińsku, Omsku, Petersburgu i Soczi.