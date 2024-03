47 proc. Amerykanów jest niezadowolonych z pracy, jaką Joe Biden wykonuje jako prezydent - wynika z najnowszego sondażu. To najwyższy wynik, odkąd demokrata wprowadził się do Białego Domu na początku 2021 roku. Działania Bidena pozytywnie ocenia 38 proc. obywateli. Z kolei Donalda Trumpa pozytywnie ocenia 44 proc. Amerykanów. Republikanin prowadzi również w bezpośrednim starciu.

Kampania wyborcza za oceanem nabiera tempa. Amerykanie pójdą do urn na początku listopada, jednak obecnie rozstrzyga się to, jakie nazwiska pojawią się na kartach wyborczych. Wszystko wskazuje na to, że w tym najważniejszym pojedynku - o Biały Dom - dojdzie do powtórki z 2020 roku, gdy naprzeciwko siebie stanęli Joe Biden i Donald Trump.

Złe informacje dla Joe Bidena. Nigdy nie było tak źle

Biorąc pod uwagę fakt, że do wyborów pozostało jeszcze osiem miesięcy nie należy wyciągać zbyt pochopnych wniosków z danych sondażowych. Mogą one jednak wskazać pewne trendy. Jeden z nich dotyczy szans na ponowne zwycięstwo Joe Bidena. Wydaje się bowiem, że demokrata ma obecnie duże problemy wizerunkowe.

Z badania opinii publicznej przeprowadzonego pod koniec lutego przez Siena College na zlecenie dziennika "The New York Times" wynika, że 47 proc. Amerykanów ocenia negatywnie rządy Bidena. To najgorszy wynik od momentu jego zaprzysiężenia w styczniu 2021 roku. Jest on również istotnie wyższy niż odsetek osób, którym podobają się działania prezydenta. Tych jest według sondażu 38 proc.

ZOBACZ: Donald Trump triumfuje. Zapowiada "dzień wyzwolenia"

Joe Biden czy Donald Trump, kogo preferują amerykańscy wyborcy?

Więcej pozytywnych ocen od Bidena zebrał Donald Trump. Przychylnie patrzy na niego 44 proc. Amerykanów. Na chwilę obecną republikanin jest także preferowanym kandydatem do objęcia władzy w kraju na następne cztery lata. W hipotetycznym pojedynku z Bidenem były prezydent może liczyć na 48 proc. głosów. W przypadku demokraty jest to 43 proc.

Warto zaznaczyć, że mimo widocznej polaryzacji amerykańskiego społeczeństwa pozytywna opinia o jednym z kandydatów nie oznacza automatycznie krytyki wobec drugiego. 19 proc. ankietowanych wyraziło swoją dezaprobatę wobec obu polityków.