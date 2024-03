- Podjęliśmy decyzję o rozstaniu i rozmawiamy o separacji - w ten sposób polityk PiS Łukasz Schreiber poinformował w mediach o kryzysie w swoim małżeństwie z Marianną Schreiber. "Nie znalazł czasu, by powiedzieć mi to w twarz. Rozumiem, że to presja związana z wyborami. Ja żadnej decyzji nie podjęłam" - napisała w odpowiedzi jego żona.

Łukasz Schreiber jest kandydatem PiS i środowisk prawicowych na prezydenta Bydgoszczy w kwietniowych wyborach samorządowych. Jak powiedział w wywiadzie dla portalu metropoliabydgoska.pl, "nigdy nie używał wizerunku rodziny w kampaniach wyborczych, ani teraz, ani 10 lat temu".

- Uważam, że to nie ma znaczenia. A przy tym wszystkim jest mi... jest to w jakiś sposób trudne dla mnie i przykre, tym bardziej, że podjęliśmy decyzję o rozstaniu i rozmawiamy o separacji - przyznał.

Jak dodał, w ich związku "każde z nas robi coś indywidualnie i na swój rachunek". - Zawsze będę życzył mojej żonie powodzenia i to jest oczywiste, ale nie wiem, w jaki sposób miałoby to wpłynąć na funkcjonowanie Bydgoszczy... Po prostu jest to dla mnie zagadka trudna do rozwiązania - uznał Łukasz Schreiber.

Łukasz i Marianna Schreiber są w separacji? "Ja żadnej decyzji nie podjęłam"

Na wypowiedź swojego męża zareagowała już Marianna Schreiber. Jak napisała w sieci, "nauczyła się w małżeństwie jednej rzeczy: że o moim mężu albo dobrze albo wcale".

"Więc tym razem nic nie napiszę. Z uwagi na dobro naszej córki, mimo, że to jest temat, który wywołuje emocje - proszę o wyczucie w komentarzach, które wiem, że na pewno będą. Szkoda, że mój mąż postanowił nasze życie intymne skomentować przez gazety - nie jest to chyba najlepsza decyzja w jego życiu" - stwierdziła.

Jak dodała, jej mąż "nie znalazł czasu", by powiedzieć jej to w twarz. "Rozumiem, że to presja związana z wyborami. Ja żadnej decyzji nie podjęłam. Już kilka lat temu widziałam, że mój mąż wybrał karierę polityczną - nie rodzinę, starałam się to zaakceptować. Chciałam by mój mąż się rozwijał, cieszyłam się jego sukcesami. Zawsze kochałam mojego męża nad życie" - zapewniła.

Uznała, że dla małżonka "przenosiła góry". "Wybaczałam. Życzę mu powodzenia. PS Łukaszu, skoro wybrałeś ten format komunikacji, to z tego skorzystam i napiszę Ci tyle: że mogłeś mi to powiedzieć choćby z szacunku do naszego dziecka podczas rozmowy telefonicznej, a nie używać do tego gazet. Tak się po ludzku nie robi… to nie fair" - skwitowała.

wka / Polsatnews.pl