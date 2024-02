- Na twardo wchodzimy w te protesty - zapowiedział przewodniczący związkowców "Solidarności" Piotr Duda, informując o powołaniu wspólnego sztabu protestacyjnego z rolnikami. Członkowie ruchu mają dołączyć do kolejnych demonstracji zaplanowanych na przyszły tydzień.

Szef związkowców "Solidarności" podkreślił, że członkowie ruchu będą popierać protesty rolników nie tylko poprzez bierne deklaracje, ale także czynnie. - Na twardo wchodzimy w te protesty - zapowiedział. Mają protestować ramię w ramię podczas kolejnego rolniczego protestu, który odbędzie się 6 marca.

- Powołaliśmy wspólny sztab protestacyjny, na którym będziemy ustalać kolejne akcje. Na 6 marca się nie skończy - zapewnił.

Drugi protest rolników w Warszawie. Dołączą związkowcy "Solidarności"

- Nowy Zielony Ład to zaraza - oznajmił Piotr Duda. Jak dodał "ludzie muszą zrozumieć, że prąd nie jest z powerbanka, a jedzenie z lodówki". Jak wskazał, teraz jest idealny moment na protesty, ponieważ zbliżają się wybory do Parlamentu Europejskiego.

ZOBACZ: Protesty rolników. Komisja Europejska proponuje ustępstwa

- Politycy bardziej będą skłonni siąść i zacząć rozmawiać, aby faktycznie tę zarazę, jaką jest Zielony Ład wrzucić do kosza, o to będziemy zabiegać - powiedział.

- Popieranie Zielonego ładu nie ma nic wspólnego z życiem w czystym środowisku, to jest tylko biznes i polityka - dodał Duda. Przypomnijmy, że we wtorek rolnicy protestowali w Warszawie. Negocjacje nie zakończyły się jednak pomyślnie.

Według ustaleń Polsat News w czwartek o godzinie 14:00 rolnicy spotkają się z szefem resortu rolnictwa Czesławem Siekierskim. - Na protestach nie załatwia się spraw, mówi się o oczekiwaniach. One zostały przekazane do marszałka, do premiera - mówił w "Gościu Wydarzeń".

Artykuł jest aktualizowany.