Podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa kanclerz Niemiec Olaf Scholz wraz z ministrem obrony Borisem Pistoriusem ogłosili nowy pakiet uzbrojenia dla Ukrainy o wartości 1,13 mld euro (ok. 4,9 mld zł). Obejmuje m.in. dostawę 36 haubic, 120 tys. sztuk amunicji artyleryjskiej, dwóch dodatkowych systemów przeciwlotniczych Iris-T i rakiet do nich.

Podpisano także umowę o bezpieczeństwie pomiędzy Berlinem i Kijowem, która - zdaniem kanclerza - świadczy o zamiarze wspierania Ukrainy tak długo, jak to będzie konieczne.

Słowa te nie odwróciły jednak uwagi od kwestii pożądanej broni, która nie znalazła się w pakiecie dla Kijowa. Sytuację opisał portal Europejska Prawda.

Niezręczność podczas konferencji. "Dziwne pytanie"

Kanclerz Niemiec był pytany przez dziennikarzy, dlaczego w pakiecie nie znalazły się rakiety Taurus, o które Ukraina od dawna zabiega. - To pytanie jest dziwne - wiadomo, że Niemcy wydają (na dostawy do Ukrainy - red.) najwięcej w Europie - stwierdził kanclerz.

Zapytany o przyczyny opóźnienia w dostawach rakiet podkreślił jednak, że "to kwestia znalezienia najlepszego momentu".

- Ważne jest, aby podejmować właściwe decyzje we właściwym czasie, krok po kroku. I my takie decyzje podejmujemy - tłumaczył polityk. Portal zwrócił jednak uwagę, że Scholz unikał odpowiedzi na pytanie i tak naprawdę zupełnie nie doprecyzował, kiedy Ukraina mogłaby spodziewać się dostawy Taurusów.

Ukraina od dawna czeka na Taurusy

Wcześniej kilkukrotnie kanclerz Olaf Scholz mówił o tym, że odrzuca propozycję dostawy Taurusów, argumentując, że zwiększają ryzyko eskalacji i zaangażowania Niemiec w wojnę.

W październiku zeszłego roku ambasador Niemiec na Ukrainie Martin Jäger stwierdził, że "na ten moment nie będzie dostaw rakiet Taurus na Ukrainę".

Taurusy to odpalane z samolotów pociski zdolne do rażenia celów naziemnych oddalonych o nawet 500 kilometrów. To jednocześnie broń, która od dawna znajduje się na liście życzeń Kijowa.