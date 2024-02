Program "Gość Wydarzeń" do obejrzenia w Polsacie, Polsat News, Wydarzeniach 24 oraz w internecie - na polsatnews.pl i stronie głównej Interii.

ZOBACZ: Protest rolników. Minister Michał Kołodziejczak: Chcemy rozwiązać problem

Drugim gościem Bogdana Rymanowskiego będzie Szczepan Wójcik, prezes Instytutu Gospodarki Rolnej.

Rolnicy zebrali się w centrum Warszawy

We wtorek rolnicy wkroczyli do centrum Warszawy. Ich postulaty to m.in. konieczność uproszczenia i ograniczenia wymogów Zielonego Ładu, ograniczenie napływu towarów rolno-spożywczych z Ukrainy oraz poprawa opłacalności produkcji rolnej.

- Rząd obiecuje nam, że do 7 marca będą przedstawione jakieś konkrety, ale póki co nie usłyszeliśmy nic - mówił po wyjściu z KPRM Szczepan Wójcik, jeden z organizatorów protestów rolników.

- Weszliśmy z nadzieją, że dostaniemy cokolwiek "żywego", że będziemy mogli wyjść do ludzi i powiedzieć: Słuchajcie załatwiliśmy. Strajki nadal będą trwały, 6 marca znowu spotykamy się w Warszawie, dalej blokujemy Polskę, nie zejdziemy z barykad. Niestety - dodał.

Szymon Hołownia po spotkaniu z rolnikami mówił o propozycji utworzenia okrągłego stołu.

