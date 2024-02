- Nie ma dziś konsensusu, co do wysłania wojsk lądowych... ale niczego nie należy wykluczać. Zrobimy wszystko, by Rosja nie mogła wygrać tej wojny - przekonywał Emmanuel Macron po spotkaniu europejskich przywódców w Paryżu. Prezydent Andrzej Duda przekazał, że kwestia wysłania żołnierzy do Ukrainy wywołała "żarliwą dyskusję" wśród zgromadzonych w Pałacu Elizejskim przywódców europejskich państw.

Prezydent Francji Emmanuel Macron w poniedziałek zaprosił kilkunastu przywódców europejskich krajów do rozmów o wspólnym wzmocnieniu wsparcia dla Kijowa. W kilkugodzinnych obradach w Pałacu Elizejskim Francuski wziął udział prezydent Andrzej Duda.

W spotkaniu uczestniczyli także m.in. prezydent Finlandii Sauli Niinisto, prezydent Rumunii Klaus Iohannis, prezydent Litwy Gitanas Nauseda, kanclerz Niemiec Olaf Scholz, kanclerz Austrii Karl Nehammer, premier Słowacji Robert Fico, premier Holandii Mark Rutte, premier Estonii Kaja Kallas, premier Czech Petr Fiala, premier Hiszpanii Pedro Sanchez i minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii David Cameron.

Emmanuel Macron o celach koalicji. Nowe dostawy amunicji

Po zakończonym spotkaniu, prezydent Macron ogłosił, że zostanie utworzona nowa koalicja w celu zaopatrzenia Ukrainy "pociski rakietowe i bomby średniego i dalekiego zasięgu".

- Nie ma dziś konsensusu, co do wysłania wojsk lądowych... ale niczego nie należy wykluczać. Zrobimy wszystko, by Rosja nie mogła wygrać tej wojny - mówił Macron po spotkaniu europejskich przywódców w Paryżu.

Jak podaje AFP, prezydent Francji nie chciał doprecyzować, jakie jest stanowisko jego kraju w kwestii wysłania wojsk do Ukrainy, powołując się na potrzebę "strategicznej dwuznaczności". - Wielu ludzi, którzy dziś mówią "nigdy, przenigdy", to ci sami ludzie, którzy dwa lata temu, kiedy Rosja dokonała inwazji, mówili "nigdy czołgów, nigdy samolotów, nigdy pocisków dalekiego zasięgu" - przemawiał Macron. - Miejmy pokorę i zauważmy, że często spóźnialiśmy się o sześć do dwunastu miesięcy - stwierdził francuski prezydent.

Jak dodał, agresywna postawa Rosji, nie tylko na polu bitwy, ale i w polityce wewnętrznej prowadzonej przez Kreml, narasta. - Jesteśmy przekonani, że pokonanie Rosji jest niezbędne dla bezpieczeństwa i stabilności w Europie - oznajmił Macron.

Andrzej Duda o wysłaniu żołnierzy na Ukrainę. "Nie było entuzjazmu"

Do rozmów w Pałacu Elizejskim odniósł się również prezydent Andrzej Duda, który w nocy z poniedziałku na wtorek wrócił do Warszawy.

- Poruszyliśmy cały szereg tematów, jeśli chodzi o konkluzję - najważniejsza jest taka: mam nadzieję, że w najbliższym czasie wspólnymi siłami zdołamy przygotować istotne dostawy amunicji dla Ukrainy - mówił prezydent, podkreślając, że "to jest coś, co jest Ukrainie najbardziej potrzebne". - Liczę, że w najbliższym czasie uda się to zmaterializować, więc Ukraina wsparcie w postaci amunicyjnej dostanie - oznajmił Andrzej Duda.

Według prezydenta "najbardziej żarliwa dyskusja toczyła się wokół kwestii wysłania żołnierzy na Ukrainę".

- I tutaj też nie było absolutnie porozumienia - wyjaśniała głowa państwa, dodając, że "te zdania są różne". Jak podkreślał, "absolutnie takich decyzji nie ma", a wśród dyskutujących na ten temat przywódców "nie było entuzjazmu".

Według prezydenta, w kwestii wsparcia niemilitarnego tj. jak pomoc w rozminowywaniu Ukrainy czy pilnowania granic, "uczestniczący w dyskusji byli otwarci".

Poza prezydentami i premierami europejskich krajów w Paryżu pojawili się również zastępca sekretarza stanu USA do spraw europejskich i euroazjatyckich James O'Brien, oraz kanadyjski minister obrony William Blair.