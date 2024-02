Pojawiły się doniesienia, że zaproszenie dla Andrzeja Dudy do Kijowa w związku z drugą rocznicą rozpoczęcia przez Rosję pełnoskalowej inwazji na Ukrainę zostało cofnięte. Sprawę komentował w programie "Graffiti" Marcin Mastalerek.

- Nie było zaproszenia na rocznicę wybuchu wojny, ani rok temu na pierwszą rocznicę, ani w tym roku na drugą rocznicę - przekazał Marcin Mastalerek. - Format, w którym była szefowa KE, to był format premierowski. Nie wiem, w jaki sposób osoby, które podają taką informację, widziałyby tam prezydenta RP - dodał.

Marcin Mastalerek: To jest szukanie dziury w całym

Jak zaznaczył, jest to "fake news". - Nie było ani zaproszenia, ani odwołanej wizyty. Prezydent miał nagranie 23 lutego, przypominał o tym, że kilka godzin przed rosyjską agresją był w Kijowie (...) To jest szukanie dziury w całym. Nie wiem, skąd ta informacja się wzięła - powiedział.

Marcin Mastalerek przypomniał, że w ostatnich dniach prezydent Ukrainy apelował do rządu, by spotkać się przy granicy. - Nie wiem za bardzo, jak osoby, które podają tę informację, wyobrażają sobie, że prezydent Zełenski zaprasza na granicę, a jednocześnie w tym samym czasie do Kijowa? Przecież to jest absurd. To absurdalna informacja - mówił.

Szef gabinetu prezydenta przekazał, że Andrzej Duda rozmawiał na temat zaproszenia polskiego rządu na granicę z premierem Donaldem Tuskiem. Jak przypomniał, sam prezydent informował o tym na antenie Polsat News w programie "Gość Wydarzeń".

"Sprawy rolnictwa są sprawami rządu"

W poniedziałek europejscy przywódcy wezmą udział w spotkaniu we Francji. Na miejscu pojawi się również Andrzej Duda. Marcin Mastalerek zapytany, z jakim przekazem prezydent jedzie do Paryża, odpowiedział: Bezpieczeństwo, bezpieczeństwo i jeszcze raz bezpieczeństwo.

- Sądzę, że dziś rozmowy będą poświęcone kwestii bezpieczeństwa, a także większego wsparcia dla Ukrainy - mówił, zapytany, czy w rozmowach może zostać poruszona kwestia sytuacji rolników. - Sprawy rolnictwa są sprawami rządu, rząd musi je rozwiązywać. Nie było prośby od ministra Siekierskiego o wsparcie, więc prezydent zajmuje się swoim sprawami, są to sprawy bezpieczeństwa, a niech rząd zajmuje się swoimi - dodał.

Mastalerek: Prezydent nie będzie o tym spekulował

Marcin Mastalerek, odnosząc się do doniesień, że szef MSZ Radosław Sikorski pokieruje unijną polityką obronną, stwierdził, że "nie komentuje spekulacji w sprawie bezpieczeństwa". - Prezydent nie będzie o tym spekulował - zaznaczył.

- Prezydent współpracuje z szefem MSZ. Zobaczymy, jak współpraca przez najbliższe miesiące będzie się układać. Na razie jest zbyt krótko, by o tym mówić. Nie było na razie żadnej sytuacji, która "zaogniłaby" relacje - mówił.

- Prezydent będzie musiał zaakceptować polskiego kandydata na komisarza - dodał, przypominając o nowym prawie.

anw/wka / Polsat News