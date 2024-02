Prezydent Andrzej Duda mówił w jednym z wywiadów o pomyśle objęcia Polski francuskim parasolem nuklearnym. - Prezydent uczestniczył w rozmowach m.in. z prezydentem Francji. Musimy te słowa i tego typu deklaracje traktować w ramach NATO. To jest dla nas kluczowy partner jeśli chodzi o bezpieczeństwo - podkreślił Cezary Tomczyk w "Graffiti".

- Wszystkie sprawy związane z prawami nuklearnymi powinny być najpierw dyskutowane w zaciszu gabinetów. W sprawach bezpieczeństwa, należy dbać o bezpieczeństwo, a nie o tym opowiadać - dodał.

- Po wizytach premiera Tuska we Francji i Niemczech i zagranicznych ministra Sikorskiego i ministra Kosiniaka-Kamysza Europa się budzi - stwierdził wiceszef MON. - Na drugi dzień mieliśmy telefony z francuskiej i niemieckiej armii w sprawie otwarcia nowych projektów, które nie mogły być zrealizowane wcześnie - podkreślił.

Dopytywany o to, czy Polska jest za tym, by wysłać wojska NATO do Ukrainy, Cezary Tomczyk powiedział: - Nie ma takiego projektu i pomysłu w Polsce. O sprawach bezpieczeństwa powinniśmy mówić w zaciszu gabinetów, bo są to sprawy ultrawrażliwe.

Wiceszef MON podkreślił, że takie inicjatywy powinny być podejmowane na poziomie NATO i przy współudziale większości sojuszników.

We wtorek w Pradze odbywa się spotkanie Grupy Wyszehradzkiej. Tomczyk pytany o to, czy grupa ma jeszcze sens, odpowiedział: - Myślę, że ma. Trzeba się zastanowić, jak powinna funkcjonować. To co stało się z grupą zaczęło się od Polski. Od 2015 r. od przejęcia rządów przez populistów. Później nastąpiła degradacja Grupy Wyszehradzkiej. Dzisiaj jest szansa, żeby to odwrócić.

sgo / polsatnews.pl