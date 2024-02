- Na spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej powiem to Viktorowi Orbanowi prosto w twarz. Nie może być miejsca w NATO i UE na jakiekolwiek wątpliwości, jeśli chodzi o wojnę rosyjsko-ukraińską - mówił w poniedziałek szef polskiego rządu Donald Tusk. Mówił też o "drugim Donaldzie", który "specjalizuje się w napominaniu państw" we wpłacaniu środków na NATO.

Po zakończonym spotkaniu premiera Donalda Tuska z premierem Kanady Justinem Trudeau w KPRM odbyła się konferencja prasowa.

- Współpracowaliśmy bardzo intensywnie. Kiedy byłem szefem Rady Europejskiej, tematy były podobne, ale mniej dramatyczne. Pracowaliśmy w tym samym duchu w sprawach Ukrainy i Rosji. Wtedy wojna była, (ale) wydawało się, pod kontrolą - mówił Donald Tusk o współpracy z premierem Kanady.

- Z satysfakcją mogę powiedzieć dziś, że Kanada i Polska prezentują dziś identyczne stanowisko, jeśli chodzi o te najważniejsze kwestie polityczne, myślę głównie o napaści Rosji na Ukrainę i przyszłości naszego regionu - zaznaczył.

Donald Tusk: Dziękuję za zrozumienie polskich rolników

Jak przekazał premier Tusk, rozmowa z Trudeau dotyczyła m.in. aktywów rosyjskich, w tym Banku Centralnego. - Będziemy pracowali z panem premierem i naszymi przyjaciółmi na świecie, by zapadły decyzje o użyciu tych środków na rzecz Ukrainy i przeciw agresji rosyjskiej - mówił, dodając, że mowa o 300 mld dolarów.

- Dziękuję za zrozumienie innych kontekstów u nas w regionie. Przypomniałeś mi swoje doświadczenia ze strajków rolników i transportowców w Kanadzie. Był to dość dramatyczny moment najnowszej historii Kanady - zwracał się Tusk do Trudeau. - Dziękuję za zrozumienie polskich rolników, to nie jest prosta sprawa - dodał.

Justin Trudeau: Wspieramy niezachwianie wszystkich Ukraińców

Premier Kanady natomiast przyznał, że cieszy się z wyniku "tych wszystkich rozmów, ponieważ mamy te same opinie odnośnie Ukrainy, odnośnie tego, co dla nas wspólne". - Jestem prawdziwym przyjacielem Ukrainy, wspólnie wspieramy ten kraj w walce przeciwko inwazji rosyjskiej - przekazał.

Trudeau podziękował za przyjęcie w Polsce kanadyjskich żołnierzy oraz za to, że ukraińscy żołnierze mogli tu przechodzić szkolenia. Podkreślił, że polskie siły zbrojne wspierały też siły kanadyjskie w ramach grupy bojowej obecnej na Łotwie.

- Wspieramy wspólnie Ukrainę na drodze do obrony wolności, kultury, języka, wartości demokratycznych i praworządności (...) Wspieramy niezachwianie wszystkich Ukraińców walczących za wolność nas wszystkich - mówił.

"Jest drugi Donald"

Premierzy w trakcie konferencji prasowej zostali zapytani o kwestię zwiększania nakładów na obronność. - Jest drugi Donald, który specjalizuje się w napominaniu państw, że powinny wypełnić obowiązek 2 proc., jeśli chodzi o wydatki na NATO, ja go nie zastąpię, nie mam takiej siły perswazji - mówił Donald Tusk, nawiązując do słów Donalda Trumpa, prawdopodobnego kandydata republikanów na prezydenta USA.

W poniedziałek węgierski parlament ma wyrazić zgodę na wejście Szwecji do NATO. Budapeszt to ostatnia stolica Sojuszu, która nie dopełniła jeszcze tej formalności. Premierzy Polski i Kanady zostali zapytani, czy nie są "zirytowani" postawą premiera Węgier Viktora Orbana, który "wiecznie wszystko blokuje".

- Między innymi o tej sytuacji rozmawialiśmy podczas spotkania w cztery oczy. Potrzebna jest pełna solidarność Zachodu we wsparciu dla Ukrainy - mówił Donald Tusk.

Tusk chce rozmawiać z Orbanem. "Powiem to prosto w twarz"

Jak dodał szef rządu RP, "co do Viktora Orbana i jego rządu, bo nie do Węgrów, ja już powiedziałem wszystko, więcej niż powinienem". - Jutro (we wtorek - red.) na spotkaniu Grupy Wyszehradzkiej powiem mu to prosto w twarz. Nie może być miejsca w NATO i UE na jakiekolwiek wątpliwości, jeśli chodzi o wojnę rosyjsko-ukraińską - zaznaczył.

- Jeśli ktoś jest członkiem NATO i UE z definicji musi wspierać Ukrainę. Kto tego nie rozumie, to de facto stawia się poza naszymi wspólnotami. Tutaj nie może być kompromisów, żadnej dwuznaczności. Świat Zachodu musi być solidarny. Mam nadzieję, że krok po kroku nasi partnerzy w regionie zrozumieją, że nie ma alternatywy - uznał Tusk.

Justin Trudeau odwiedził Ukrainę. Rozmawiał też z Andrzejem Dudą

Premier Kanady w sobotę, w drugą rocznicę rozpoczęcia przez Rosję pełnoskalowej inwazji na Ukrainę, odwiedził Kijów. Razem z premier Włoch i szefową KE Ursulą von der Leyen brał udział w uroczystościach.

W trakcie wizyty Trudeau podpisał z Wołodymyrem Zełenskim umowę o współpracy w kwestiach bezpieczeństwa. Natomiast wcześniej w poniedziałek, przed konferencją z udziałem Donalda Tuska, Trudeau spotkał się z prezydentem Polski Andrzejem Dudą.

anw/wka / polsatnews.pl