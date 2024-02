Jak powiadomił portal Zierkało, o godz. 20 czasu lokalnego (godz. 18 w Polsce) w niedzielę ogłoszono zakończenie głosowania i zamknięcie lokali wyborczych na Białorusi. Wstępne wyniki wyborów mają zostać podane w poniedziałek.

Były to pierwsze wybory w tym kraju, w którym zdecydowano się na połączenie głosowań do niezależnych od siebie organów - do tego potrzebna była wcześniejsza zmiana konstytucji. Ich termin został też przesunięty, a w lokalach wyborczych zabrakło niezależnych obserwatorów.

Wybory na Białorusi. Biały Dom komentuje

Przebieg wyborów skomentowała administracja prezydenta Joe Bidena. "Stany Zjednoczone potępiają fałszywe parlamentarne i lokalne wybory, które dziś zakończyły się na Białorusi pod rządami reżimu Łukaszenki" - napisano w komunikacie Białego Domu.

Jak wskazano, wybory odbyły się "w atmosferze strachu", w której żadne procesy wyborcze nie mogły być uznane za demokratyczne. Przypomniano również, że reżim nadal przetrzymuje ponad 1400 więźniów politycznych.

"Wszyscy niezależni polityczni działacze zostali albo aresztowani, albo zmuszeni do wyjazdu na wygnanie, a niezależnym partiom odmówiono rejestracji. Białorusini mieszkający za granicą mogli głosować tylko wtedy, gdyby wrócili do Mińska, gdzie mogliby być narażeni na represje" - przekazał Biały Dom.

Zdaniem administracji Joe Bidena "te nadużycia skutecznie zablokowały rzeczywiste działania polityczne i dyskurs wewnątrz Białorusi". Poza tym reżim uniemożliwił Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie obserwowania wyborów.

Głos zabrała również liderka opozycji

Liderka białoruskiej opozycji Swietłana Cichanouska wezwała wyborców do bojkotu tych wyborów. Na liście (wyborczej - przyp. red.) nie ma żadnych ludzi, którzy zaproponowaliby rzeczywiste zmiany, ponieważ reżim pozwala na udział w nich tylko swoim marionetkom - podkreśliła działaczka w materialne wideo.

- Wezwiemy do bojkotu tej bezsensownej farsy, do zignorowania tych wyborów bez wyboru - powiedziała. Jej słowa dotarły do wielu osób, ponieważ odnośnik do wideo został wyemitowany na około 2000 ekranach reklamowych na białoruskich ulicach.

Centrum Praw Człowieka "Wiosna" poinformowało w niedzielę, że kilku pracowników firmy, która była właścicielem ekranów, zostało aresztowanych w Mińsku.