W Moskwie doszło do zatrzymań osób, które chciały złożyć hołd poległym zmobilizowanym do rosyjskiej armii. Rodziny poborowych zebrały się w Moskwie pod murami Kremla przy Grobie Nieznanego Żołnierza, by złożyć kwiaty. Jak przekazało stowarzyszenie "Droga do domu", dla nich dzień inwazji na Ukrainę to "Dzień Żałoby".