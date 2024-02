Mimo że wkrótce będzie druga rocznica wybuchu wojny na Ukrainie, to kraj, który - zdaniem niektórych - miał paść po kilku dniach wciąż dzielnie odpiera ataki wroga. Jednak zdaje się, że duch walki słabnie, a maleje również pomoc z zachodnich państw. Początkowo wiele osób wierzyło w zwycięstwo Kijowa - szczególnie przy płynącej pomocy militarnej z wielu stron - jednak teraz zaledwie 10 proc. Europejczyków wierzy, że to Ukraina wygra wojnę.

Prawie połowa Polaków obawia się ataku Putina na nasz kraj

Według ekspertów ewentualne zwycięstwo Władimira Putina może otworzyć Rosji drogę do zaatakowania kolejnych bałtyckich państw. Z uwagi na to, że Polska od 24 lutego 2022 roku jest jednym z najbardziej zaangażowanych krajów w pomoc Ukrainie i jednocześnie jednym z najgłośniej krytykujących dyktatora Rosji, sprawia, że stajemy się potencjalnym celem.

Z sondażu wynika, że 47 proc. ankietowanych sądzi, że Putin będzie chciał zaatakować Polskę. To o 16 punktów procentowych więcej niż w podobnym badaniu z maja ubiegłego roku. Ok. 30 proc. twierdzi, że taki scenariusz raczej nie jest możliwy, a tylko niecałe 9 proc. uważa, że na pewno nie dojdzie do takiej sytuacji. Niecałe 15 proc. nie ma w tej kwestii zdania.

Ankietowanych zapytano również o to, w jaki sposób - ich zdaniem - zakończy się wojna. Prawie 50 proc. sądzi, że konflikt będzie trwał latami i doprowadzi do wyniszczenia obu krajów. Zdaniem 14,1 proc. Rosjanie wygrają wojnę, a według 17,4 proc. to Ukraina wyjdzie zwycięsko z konfliktu. Ponad 20 proc. sądzi, że ciężko wskazać zwycięzcę wojny.

Coraz mniej Ukraińców uważa Polskę za przyjazny kraj

Co ciekawe, maleje liczba Ukraińców, którzy uważają Polskę za przyjazny kraj, jak wynika z sondażu grupy socjologicznej Rating. Na początku wojny to na naszych granicach ustawiały się wielokilometrowe kolejki osób, które szukały schronienia przed wojną, a Polacy ochoczo nieśli pomoc w każdej dziedzinie.

Ale zdaje się, że i nasz entuzjazm nieco osłabł, a ostatnie protesty rolników pokazują, że Polska musi również zadbać o własne interesy. Początkowo aż 94 proc. mieszkańców Ukrainy twierdziło, że nasz kraj jest przyjaznym państwem, obecnie takie zdanie podziela 79 proc. Największą sympatią - 81 proc. - cieszą się Stany zjednoczone oraz Wielka Brytania. Drugie miejsce należy do Niemiec, później jest Polska oraz Litwa, a dalej Kanada.