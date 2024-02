Port Gdański wprowadził kontrolę wycieków ropy do Bałtyku. Małe wycieki okazują się codziennością, a z ich skutkami ciężko jest walczyć. Polska zaczęła stosować praktykę wykorzystywaną w Stanach Zjednoczonych. Okazało się, że do walki z ropą i innymi olejami wystarczy kilogram ludzkich włosów i zwierzęcej sierści.

Niewielkie wycieki paliw podczas prac portowych to codzienność. W związku z tym Gdańsk zdecydował się na regularne kontrole w trzech miejscach kanału portowego - czujniki rozmieszczone są na Dworcu Drzewnym, Nabrzeżu Zbożowym i wejściu do portu. Sprawdzają, czy w wodzie znajduje się olej, ropa lub benzyna. Zaawansowane technicznie sensory umieszczono w tym trzech lokalizacjach w pływakach.



- Monitorujemy jakość powietrza, monitorujemy poziom hałasu i teraz zdecydowaliśmy się na dodatkową kontrolę zanieczyszczeń ropopochodnych w wodzie - powiedział Piotr Bura, dyrektor marketingu i komunikacji Portu Gdańsk w rozmowie z Polsat News.

Gdańsk. Zorganizowano kontrolę wycieków substancji ropopochodnych

Dane zbierane są dwa razy na godzinę i przekazywane do specjalnego modułu zasilającego. Akumulator zasilany panelami słonecznymi powinien działać przez cały rok 24 godziny na dobę. Następnie zebrane dane są analizowane i publikowane na stronie portu.

Ze wstępnych analiz wynika, że poziom substancji ropopochodnych w Bałtyku został przekroczony dwa razy podczas miesiąca testów. Głównym celem stałego monitoringu jest możliwość podjęcia szybkiej reakcji podczas wycieku i możliwość wezwania odpowiednich służb. Jednakże te przypadki nie okazały się na tyle duże, by konieczna była interwencja.



- Tu nie chodzi o to, czy jest problem, chodzi o to, że gdy się cokolwiek pojawi, żebyśmy od razu o tym wiedzieli - wyjaśnił Piotr Bura.

Ropa wycieka do Bałtyku. Zastosowano specjalne maty

W takich miejscach, w których może często dochodzić do wycieków - np. porty, stocznie - mogą sprawdzić się specjalne maty wykonane z sierści zwierząt i ludzkich włosów. Maty mają za zadanie usuwać substancje ropopochodne z wody.



- Jedna mata potrafi wchłonąć do dziewięciu kilogramów ropy, oczyszcza ok 850 tysięcy litrów wody - podała prezes Fundacji Malachite Minds Magdalena Malinowska.

WIDEO: Wycieki do Bałtyku





Taką matę wytwarza się w godzinę z kilograma włosów i sierści. Pierwszy raz tego typu pomysł przetestowano w Stanach Zjednoczonych. Podczas wycieku ropy z tankowca jeden z fryzjerów zauważył, że pływająca w brudnym zbiorniku wydra jest oblepiona ropą, lecz woda do około niej jest czysta - stąd wziął się pomysł.

Fundacja zbiera włosy i sierść. Przerobione materiały służą środowisku

Materiał do specjalnych mat można dostarczyć fundacji Malachite Minds, a ona zajmie się ich przetworzeniem. Włosy i sierść to materiał, który się nie kończy, a może przysłużyć się środowisku.

Maty mają zastosowanie także w innych dziedzinach. Dobrze sprawdzają się do zatrzymywania ropy z ulic, by nie ściekała do studzienek kanalizacyjnych. Fundacja środki ze sprzedanych mat przekazuje na pomoc psychologiczną dla młodych ludzi.