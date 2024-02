Protestujący rolnicy wtargnęli na targi rolnicze w Paryżu. Wściekły tłum przełamywał barierki bezpieczeństwa, co zmusiło policję do interwencji. Protestujący byli szczególnie źli na prezydenta Francji Emmanuela Macrona, który miał przemawiać na wydarzeniu. W stronę głowy państwa wykrzykiwano wulgarne słowa, a część rolników wzywała go do dymisji.