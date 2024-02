58-letni kierowca chciał dojechać do domu i postanowił, że przedrze się przez blokadę rolników zorganizowaną w ramach protestu na węźle Kraśnik Północ trasy S19. Na masce jego renault zaczęli siadać demonstranci. Na miejsce wezwano policję.

W piątek po południu podczas protestu rolników przy ul. Wrzosowej w Kraśniku w Lubelskiem, w okolicy węzła na trasie S19 doszło do incydentu drogowego. Początkowo lokalne media donosiły, że zdarzenie miało dość dramatyczny przebieg.

Z przekazu wynikało, że "potrąconych miało zostać kilka osób", a jedna miała trafić do szpitala.

Policja dementuje doniesienia. "Nikt nie ucierpiał"

Doniesienia te w rozmowie z polsatnews.pl zdementował oficer prasowy KPP w Kraśniku. - W zdarzeniu nikt nie ucierpiał - zaznaczył asp. Paweł Cieliczko.

58-letni kierowca renault rzeczywiście chciał przejechać przez blokadę, żeby dotrzeć do domu. Demonstranci nie chcieli go przepuścić. - Rolnicy siadali mu na masce. Doszło do kontaktu pojazdu z trzema osobami - przekazał policjant.

Kierowca został przebadany alkomatem, był trzeźwy. - Policja zakwalifikowała zdarzenie jako kolizję - wyjaśnił i dodał, że kierowca został ukarany mandatem wysokości 1100 zł.