Nowoodkryta skamieniałość z okresu triasu ujawniła, jak wyglądał Dinocephalosaurus orientalis - około pięciometrowy gad, który 240 milionów lat temu pływał w morzach na terenie dzisiejszych Chin.

Tajemniczy dinozaur został po raz pierwszy zidentyfikowany w 2003 roku, jednak dopiero teraz, po odkryciu kolejnych pięciu zachowanych w skałach okazów i dokładnym ich przestudiowaniu, badacze mogli pokazać światu, jak wyglądał w całości - czytamy w komunikacie National Musems Scotland.

Jedna ze skamieniałości przedstawia kompletny okaz, "od czubka nosa po ogon". - Jest zwinięty w coś w rodzaju ósemki i... bardzo przypomina chińskiego smoka - mówił w rozmowie z CNN dr Nick Fraser, dyrektor National Sciences w National Museums Scotland.

Chiński dinozaur o niezwykłej budowie ciała

Międzynarodowy zespół naukowców ze Szkocji, Niemiec, USA i Chin opisał swoje odkrycie w czasopiśmie "Earth and Environmental Science Transactions of the Royal Society of Edinburgh".



Na pierwszy okaz natrafiono przypadkiem. Profesor Li Chun z Instytutu Paleontologii Kręgowców i Paleoantropologii w Pekinie w 2003 roku odwiedził małą wioskę w prowincji Kuejczou w południowych Chinach. W wapiennej płycie zauważył mały kręg zwierzęcia. Miejscowi rolnicy zabrali badacza do zagrody dla świń, gdzie znajdowały się inne kawałki tego typu skał, a on zaczął znajdować kolejne fragmenty kości i łączyć je w całość. Doprowadziło to do odkrycia nieznanego wcześniej gatunku.

Najnowsza skamieniałość ujawniła, że niezwykle długa szyja morskiego dinozaura składała się z aż 32 kręgów.



- Nadal nie jestem pewien jej funkcji - powiedział dr Nick Fraser. - Jedyne, co przychodzi mi na myśl to to, że żerowały w wodach, w których znajdowały się skały i być może szczeliny. Używały swoich długich szyi do badania szczelin, gdzie ukrywałaby się ich zdobycz.



O morskim środowisku życia Dinocephalosaurus orientalis świadczą też zachowane resztki pokarmu w okolicy żołądka jednej ze skamieniałości oraz jego płetwiaste kończyny.

Odkrycie przypomina o innym pradawnym gadzie

Jak czytamy na stronie National Museums Scotland, długa szyja chińskiego "smoka" przypomina innego morskiego gada o nazwie Tanystropheus hydroides.

Oba gady były podobnej wielkości i mają kilka wspólnych cech czaszki m.in. uzębienie pełniące funkcję pułapki na ryby. Jak zaznaczają jednak naukowcy, "Dinocephalosaurus orientalis jest wyjątkowy, ponieważ posiada znacznie więcej kręgów zarówno w szyi, jak i tułowiu, nadając zwierzęciu znacznie bardziej wężowy wygląd".

- Jako paleontolodzy staramy się używać analogii, aby zrozumieć formy życia w przeszłości - mówił dr Fraser, wyjaśniając, że np. w przypadku ichtiozaurów porównują ich budowę ze współczesnymi tuńczykami i delfinami. - W przypadku Dinocephalosaurus i Tanystropheus nie ma współczesnego odpowiednika. Wciąż zmagamy się z wieloma zwierzętami z triasu, ponieważ jest to naprawdę dziwny i cudowny świat wszelkiego rodzaju dziwacznych zwierząt robiących rzeczy, których dzisiejsze zwierzęta nie robią - dodał szkocki naukowiec w rozmowie z CNN.