Zaskakujące odkrycie naukowców. Po raz pierwszy znaleziono skamieniałości tyranozaura wraz z jego żołądkiem. Według ustaleń badaczy, w brzuchu prehistorycznego gada znajdowały się inne dinozaury, co może wskazywać na to, że były ostatnim posiłkiem tyranozaura.

Odnalezione skamieliny tyranozaura pozwoliły badaczom na wgląd w jego menu. Kanadyjska paleontolog Darla Zelenitsky wskazała, że do tej pory można było jedynie spekulować na temat diety tego gatunku - podaje BBC.

Podczas badań personel Królewskiego Muzeum Paleontologii Tyrell w Albercie zauważył, że z klatki piersiowej skamieniałości wystają małe kości palców u nóg. To odkrycie pozwoliło stwierdzić, że ostatnim posiłkiem żyjącego 75-milionów lat temu tyranozaura były dwa małe dinozaury.

- To solidny dowód na to, że tyranozaury drastycznie zmieniły swoją dietę w miarę dorastania - stwierdziła dr Zelenitsky z Uniwersytetu w Calgary, cytowana przez BBC.

Ostatni posiłek tyranozaura. Nowe odkrycia naukowców

Badane skamieniałości to szczątki młodego gorgozaura, przedstawiciela rodziny tyranozaurów, bliskiego kuzyna olbrzymiego T-Rexa. Miał on około siedmiu lat. W momencie śmierci ważył około 330 kg.

Wcześniejsze zebrane dowody pozwoliły naukowcom stwierdzić, że trzytonowe dorosłe gorgozaury atakowały nawet bardzo duże dinozaury roślinożerne, które żyły w stadach. Do zgromadzonych materiałów należały m.in. widoczne ślady ugryzień na kościach większych dinozaurów, odpowiadające zębom tyranozaura - podaje stacja.

Odnaleziono skamieliny dinozaura. Doniesienia naukowców

Paleontolog z Uniwersytetu w Edynburgu prof. Steve Brusatte powiedział, że zobaczenie ofiary we wnętrznościach dinozaura dało prawdziwy wgląd w zwierzęta: - To nie były tylko potwory, to były prawdziwe, żywe stworzenia - stwierdził naukowiec, cytowany przez BBC.

Odnaleziona skamielina ma być jednym z najlepiej zachowanych szkieletów gorgozaura na świecie. Dzięki niemu poznano procesy żywieniowe i zmiany w pokarmie dinozaura. Badacze opublikowali informacje o swoich odkryciach w czasopiśmie "Science Advances".