Wzywał, by Putin "zrobił porządek". Są zarzuty za skandaliczny baner

Prokuratura postawiła zarzut Piotrowi G., który wywiesił skandaliczny, adresowany do Władimira Putina baner podczas protestu rolników. Wzywał w nim prezydenta Rosji do "zrobienia porządku". Rolnikowi grozi do pięciu lat więzienia.

Piotr G. będzie odpowiadał za nawoływanie do wojny napastniczej przeciwko Polsce, pochwalanie agresji Rosji na Ukrainę i propagowanie ideologii komunistycznej w związku z flagą Związku Radzieckiego - przekazała polsatnews.pl Joanna Smorczewska, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gliwicach.

Jak dodała, rolnik odmówił składania wyjaśnień. Zastosowano wobec niego wolnościowe środki zapobiegawcze.

Gorzyczki. Skandaliczne hasło na proteście rolników

We wtorek podczas rolniczego protestu w Gorzyczkach na jednym z transparentów znalazł się apel do Władimira Putina. "Putin, zrób porządek z Ukrainą, Brukselą i naszymi rządzącymi" - głosił napis, do którego dołączono obok flagę ZSRR.

ZOBACZ: Gorzyczki. Skandaliczny transparent na proteście rolników. Mamy wyjaśnienia organizatora

Baner wywieszono na jednym z traktorów, gdy funkcjonariusze zobaczyli wiszące na nim hasło kazali zjechać ciągnikowi i zakazali uczestniczyć mężczyźnie, który wywiesił transparent w dalszych protestach.



Policja przystąpiła do zbierania materiałów dowodowych i rozpoczęła postępowanie w tej sprawie. Śledztwo wszczęła prokuratura w Wodzisławiu Śląskim, która następnie przekazała je śledczym z Gliwic.

Organizator protestu: Dobrze, że policjanci ten transparent wychwycili

Bezpośrednio po incydencie do sprawy i działań policjantów odniósł się organizator protestu Łukasz Mura w rozmowie z polsatnews.pl. - Dostałem informację od rolników, że z kolumny ciągników został zdjęty jeden z nich. Nie wiedziałem, o co chodzi, bo trudno zapanować nad tak dużą grupą pojazdów. Chwilę później dowiedziałem się, że to policja zmusiła ciągnik do zjazdu. Jeden z mundurowych to potwierdził - relacjonował wówczas Mura.



Jak zaznaczył organizator, interwencja mundurowych była słuszna. - Dobrze, że policjanci ten transparent wychwycili - podkreślał. - Zasmuciło mnie to, że jest dużo ludzi, którzy mają transparenty związane ze zbożem, a trafiła się jedna z innym - przekazał i zaznaczył, że intencja rolniczej manifestacji w Gorzyczkach była pokojowa.

Incydent potępiło też polskie MSZ.