Król Karol III - po raz pierwszy od poinformowania opinii publicznej o walce z nowotworem - pokazał się publicznie. W niedzielę przed południem udał się do kościoła w Sandringham we wschodniej Anglii. Wcześniej wydał oświadczenie, w którym zdradził, jak czuje się po diagnozie.

75-letni monarcha wraz z królową Camillą pojawili się przed kościołem św. Marii Magdaleny w Sandringham. Król pomachał do około stuosobowej grupy zebranej przed świątynią.

Następnie powitał go pastor Paul Williams. Wszystko to uchwycono na zdjęciach. Co warto podkreślić, kościół znajduje się niedaleko królewskiej rezydencji Sandringham, gdzie Karol III zamierza spędzać większość czasu podczas leczenia.

Król Karol ma nowotwór. Wydał oświadczenie

Wcześniej w niedzielę monarcha wydał oświadczenie.

"Jak wiedzą wszyscy ci, którzy zostali dotknięci rakiem, życzliwe myśli są największym pocieszeniem i zachętą. Pokrzepiające jest usłyszeć, jak podzielenie się moją diagnozą pomogło promować zwiększyło świadomość społeczną i rzuciło światło na pracę wszystkich organizacji, które wspierają pacjentów onkologicznych i ich rodziny w Wielkiej Brytanii i na całym świecie" - przekazał król.

Zapewnił, że "dozgonnie podziwia niestrudzoną opiekę i poświęcenie" lekarzy oraz pracowników fundacji zajmujących się pacjentami z nowotworami, a to uczucie zwiększyło się dzięki jego "osobistemu doświadczeniu".

ZOBACZ: Karol III przerwał milczenie po wykryciu raka. Pierwsze oświadczenie

Z kolei królowa Camilla w pierwszym wystąpieniu po ogłoszonej diagnozie powiedziała, że jej mąż radzi sobie "wyjątkowo dobrze". - Jest bardzo wzruszony wszystkimi listami i wiadomościami, które wysłała opinia publiczna. To bardzo podnosi na duchu - stwierdziła.

Wkrótce po diagnozie głowy państwa premier Rishi Sunak przekazał, że wszyscy życzą królowi powrotu do zdrowia. "Nie mam wątpliwości, że szybko wróci do pełni sił i że cały kraj życzy mu wszystkiego najlepszego" - napisał.

Nowotwór króla Karola. Pałac z komunikatem

W poniedziałek późnym popołudniem Pałac Buckingham przekazał, że podczas niedawnego pobytu Karola III w szpitalu z powodu powiększonej prostaty zdiagnozowano u niego raka. Nie sprecyzowano, o jaki rodzaj raka chodzi.

Król przez czas leczenia nadal będzie wykonywał obowiązki państwowe, choć nie będzie brał udziału w żadnych publicznych wydarzeniach.