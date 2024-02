Protest rolników, policja wytyczała objazdy w rejonie lotniska

Osoby, które w piątek 23 lutego planują odlot z lotniska w Pyrzowicach powinny zarezerwować sobie więcej czasu na dojazd do portu. KPP w Tarnowskich Górach poinformowała, że w godzinach 10:00-15:00 na odcinku od ronda na DK78 i trasie S1 do ronda na ulicy Piłsudskiego wystąpią utrudnienia związane z przejazdem rolników.



Policja rozplanowała trasy alternatywne prowadzącego do portu lotniczego.

Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice. Policja wskazała objazdy w związku z przejazdem rolników

Dojazd do lotniska od strony Tarnowskich Gór dla samochodów będzie możliwy DK78 przez ulicę Męczenników, następnie zaleca się jazdę ulicą Wolności w kierunku portu. Z kolei dla pojazdów ciężarowych możliwy będzie przejazd w kierunku trasy S1 lub DK78. Inna trasa, pozwalająca uniknąć utrudnień będzie prowadzić przez DW913 w kierunku DK86 w Będzinie.

Do lotniska będzie można dostać się także od strony Siewierza. Mundurowi poprowadzili objazd poprzez drogę w Mierzęcicach, gdzie trzeba kierować się w stronę trasy A1 lub S1. W przypadku chęci dostania się bezpośrednio na port lotniczy, należy skręcić w ulicę Gminną bądź Wspólną, a następnie w Kolejową, a potem w ulicę Siedliska w kierunku lotniska.



Na Port Lotniczy Katowice-Pyrzowice będzie można dojechać także przez Nową Wieś w powiecie będzińskim. Tam należy skręcić z DK 78 w ulicę Wojska Polskiego, skierować się w ulicę Osiedle, a następnie w ulicę Siedliska.

Protest rolników. Policja zaapelowała o ostrożną jazdę

Funkcjonariusze na stronie Komendy Powiatowej Policji w Tarnowskich Górach opublikowali zdjęcia pokazujące dokładne trasy wytyczonych objazdów.

Dodatkowo zaapelowali do wszystkich, aby "właściwie" zaplanowali podróż do lotniska i jego okolic oraz zachowali na drodze szczególną ostrożność. "Prosimy wszystkich o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do znaków drogowych, a także sygnałów dawanych przez policjantów i inne służby uprawnione do kierowania ruchem pojazdów" - napisano w komunikacie.