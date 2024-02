"Uregulowanie handlu rolnego z Ukrainą jest jednym z priorytetów resortu rolnictwa" - zapewnił szef Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesław Siekierski w liście kierowanym do protestujących rolników. Polityk zaprosił też przedstawicieli środowiska do wspólnych rozmów.

Siekierski skierował w poniedziałek wieczorem list do protestujących rolników, który opublikowany został na stronie ministerstwa. Przyznał w nim, że "uregulowanie handlu rolnego z Ukrainą jest jednym z priorytetów resortu".

"Podtrzymany został krajowy zakaz importu do Polski zbóż, rzepaku i słonecznika oraz niektórych produktów przetwórstwa, tj. mąki pszennej, śrut, otrębów i makuchów" - przypomniał.

Ministerstwo chce porozumienia z Ukrainą

Siekierski zaznaczył, że jego resort chce "wypracowania porozumienia dwustronnego z Ukrainą, które rozszerzałoby zakres ochrony rynku o inne wrażliwe produkty, takie jak m.in. cukier, drób, jaja, owoce miękkie, miód, sok jabłkowy, oleje".

Z pisma dowiadujemy się, że w 2022 roku Polska odnotowała nadwyżkę w handlu z Ukrainą, która wyniosła 3,5 mln euro. "Natomiast w przypadku handlu rolno-spożywczego wartość eksportu z Polski do Ukrainy w 2023 r. wyniosła 1,033 mld euro, z kolei wartość importu z Ukrainy to 1,69 mld euro, stąd powstaje deficyt w wysokości 656 mln euro" - czytamy.

Siekierski przestrzegł, że całkowite zamknięcie granicy może przyczynić się do wstrzymania polskiego eksportu towarów do Ukrainy, a co za tym idzie, doprowadzić do likwidacji wielu miejsc pracy.

Pomoc dla rolników

Minister zadeklarował, że na początku marca planowane jest "uruchomienie pomocy dla producentów kukurydzy oraz wypłata pomocy suszowej". Przywrócone ma też zostać udzielanie 2-procentowych kredytów płynnościowych.

Siekierski zapewnił, że resort stara się o dodatkowe środki na pomoc dla rolników. Na forum rządu miały zostać przedstawione potrzeby finansowe.

Minister zaprasza rolników do rozmów

Minister zapewnił, że jego gabinet chce rozwiązywać problemy wspólnie z rolnikami i zaprosił ich do rozmów. "Chcielibyśmy, aby efektem naszej wspólnej pracy było porozumienie w sprawie rozwiązania bieżących problemów oraz wypracowanie programu na przyszłość" - napisał.

Zaapelował też do protestujących, aby swoją działalnością w jak najmniejszym stopniu byli uciążliwi dla społeczeństwa.