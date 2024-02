Do tej pory w pogodzie mieszało zjawisko El Niño. Ponadprzeciętnie wysoka temperatura utrzymująca się na powierzchni wód Pacyfiku potrafiła doprowadzić do rekordowych temperatur. 2023 rok został ogłoszony najcieplejszym rokiem na świecie. Jednakże teraz w miejsce El Niño, przyjdzie La Niña. Anomalie pogodowe mogą doprowadzić do potężnych monsunów, huraganów i susz.