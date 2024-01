Ferie zimowe trwają w najlepsze. Wiąże się to ze wzrostem turystyki w rejonach górskich i w okolicach stoków narciarskich. Jednakże ratownicy apelują w ten szczególny czas o zachowanie najwyższej ostrożności. Szczególnie, że warunki pogodowe są niesprzyjające.

W Tatrach ogłoszono drugi stopień zagrożenia lawinowego. Pracownicy TOPR ostrzegają przed niekorzystnymi warunkami do uprawiania turystyki. "Poruszanie się wymaga umiejętności oceny lokalnego zagrożenia lawinowego, odpowiedniego wyboru trasy oraz zachowania elementarnych środków bezpieczeństwa na wszystkich stromych stokach" - podkreślono w komunikacie.

Trudne warunki pogodowe w górach. Ferie obfite w wypadki

Niedawno tatrzańscy ratownicy poinformowali o serii wypadków, jakie miały miejsce w górach i na stokach. Tylko w miniony weekend ratownicy pomogli blisko 70 narciarzom i snowboardzistom. Podobnie było w górach, gdzie w tym samym okresie pomocy potrzebowało aż 11 osób.

Przy wędrówkach należy szczególnie uważać, ponieważ czasem utrudnione jest przybycie pomocy. W jednym przypadku wiatr okazał się na tyle silny, że ratownikom nie udało się dotrzeć helikopterem bezpośrednio na miejsce wypadku. Do kobiety, która doznała dużego upadku na szlaku, ratownicy musieli dotrzeć pieszo. Przy ich pomocy została sprawdzona i przetransportowana do szpitala.

Komunikaty lawinowe. Drugi stopień zagrożenia

Jednakże podobne sytuacje nie mają miejsca tylko na terenie Tatr.



Alerty drugiego stopnia obowiązują również w Karkonoszach, Bieszczadach i rejonach przy Babiej Górze. Informację o zagrożeniu na tych terenach wydano w środę wieczorem.

Umiarkowane zagrożenie występuje głównie na stromych stokach w miejscach zwiększonego odłożenia śniegu. Dodatkowo może wystąpić porywisty wiatr dochodzący do 80 km/h. Również temperatura może dać się we znaki – na terenie Bieszczad i Karkonoszy temperatura spadnie do minus 4 st.C., a w Beskidzie do minus 5 st.C..