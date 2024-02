Styczeń 2024 okazał się najcieplejszy w historii - wynika z raportu Copernicus Climate Change Service. Eksperci zauważają, że chociaż ocieplenie klimatu nie wszędzie objawia się tak samo, to średnie globalne temperatury wciąż rosną.

Jak wynika z raportu średnia temperatur w styczniu była wyższa o 0,7 stopni od średniej dla stycznia 1991-2020 oraz o 0,12 stopnia powyżej średniej dla poprzedniego najcieplejszego stycznia 2020 roku.

Anomalia temperatury globalnej w minionym miesiącu była niższa niż w ciągu ostatnich sześciu miesięcy 2023 roku, ale wyższa od wszystkich średnich miesięcznych rejestrowanych przed lipcem ubiegłego roku.

Styczeń kolejnym rekordowym miesiącem. Eksperci komentują

Styczeń 2024 był dokładnie o 1,66 stopnia cieplejszy od szacunkowej średniej dla stycznia w latach 1850-1900. Jak skomentowała Samantha Burgess, zastępca dyrektora Copernicus Climate Change Service (C3S) to ósmy rekordowy styczeń i kolejny miesiąc z najwyższymi temperaturami.

- Za nami 12-miesięczny okres ze średnią temperaturą wyższą o 1,5 st. Celsjusza od średniej dla przedindustrialnego okresu referencyjnego. Drastyczne i szybkie redukcje emisji gazów cieplarnianych to jedyny sposób na powstrzymanie wzrostu globalnych temperatur - przekazała klimatolog.

W Polsce pierwszy miesiąc roku charakteryzował się średnią temperatura powietrza wynosząca –0,27 st. C. - Należy go klasyfikować jako lekko ciepły (w świetle wielolecia 1991-2020). To pokazuje, że globalne ocieplenie ma różne "realizacje" w skalach regionalnych i lokalnych - wyjaśnił prof. Mirosław Miętus, Zastępca Dyrektora IMGW-PIB.

Co ze średnią globalna temperaturą?

Średnia globalna temperatura za ostatnie dwanaście miesięcy (czyli od lutego 2023 r.) również jest najwyższa w historii i wynosi 0,64 st. C. powyżej średniej z lat 1991-2020 i 1,52 st. C. powyżej średniej z lat 1850-1900.

"Poza Europą temperatury były znacznie powyżej średniej we wschodniej Kanadzie, północno-zachodniej Afryce, na Bliskim Wschodzie i w Azji Środkowej, natomiast poniżej średniej – w zachodniej Kanadzie, środkowych Stanach Zjednoczonych i większości obszaru wschodniej Syberii" - podano w raporcie C3S.