Kaczyński skomentował głośny powrót. "Ona jakby nie istnieje"

Jarosław Kaczyński odniósł się do decyzji Moniki Pawłowskiej, która objęła mandat po Mariuszu Kamińskim. Prezes PiS utrzymuje, że Pawłowska jest 461. posłem na Sejm X Kadencji. - Ona z naszego punktu widzenia, tu w parlamencie, jakby nie istnieje - tłumaczył.

Prezes PiS był pytany w sejmowych kuluarach o sprawę objęcia mandatu po Mariuszu Kamińskim przez Monikę Pawłowską. Przedstawiciele Zjednoczonej Prawicy uważają, że były szef MSWiA wciąż jest posłem.

- W tej chwili nie chcę rozmawiać na ten temat, bo ona jako 461. poseł z naszego punktu widzenia tu w parlamencie, jakby nie istnieje - mówił w rozmowie z reporterką Onetu.

Kaczyński o Pawłowskiej: Nie ma 461. posła w Sejmie

Kilka minut później Kaczyński został otoczony przez kolejną grupę sejmowych dziennikarzy. Znów padały pytania o losy Moniki Pawłowskiej, która startowała w wyborach z list Prawa i Sprawiedliwości. Wcześniej natomiast była związana z Porozumieniem oraz Lewicą.

- Nie ma 461. posła w Sejmie. No... - odpowiadał prezes PiS.

Gdy jeden z reporterów powiedział, że "Monika Pawłowska czuje się posłanką" Kaczyński odparł: Ja się mogę czuć np. trzykrotnym noblistą, ale nim nie jestem.

Pawłowska chce przystąpić do klubu PiS

Decyzję o objęciu mandatu poselskiego Monika Pawłowska ogłosiła we wtorek.

- Ufam i wierzę, że skoro marszałek Sejmu wysyła do mnie pismo, to jest to pismo zgodne z prawem - mówiła polityczka, odcinając się od komentarzy polityków PiS m.in. Przemysława Czarnka, który oświadczył, że "mandat pani Pawłowskiej jest nielegalny".