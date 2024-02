Karta Dużej Rodziny to program, który premiuje rodziny wielodzietne. Osoby, które korzystają z tej formy wsparcia mogą m.in. tankować taniej paliwo, czy korzystać z wybranych atrakcji w niższych cenach, niż zwykli kupujący. Idą jednak spore zmiany.

Kto może ubiegać się o Kartę Dużej Rodziny?

Program zarezerwowany jest dla rodzin (także zastępczych), które wychowują co najmniej trójkę dzieci. Ustawodawca wprowadził tutaj rozgraniczenie. Jeśli po ukończeniu 18 roku życia młody człowiek będzie nadal się uczył, to z KDR można korzystać do 25 roku życia. W przeciwnym razie przywilej przepada, gdy dziecko osiągnie pełnoletność.

Jakie zmiany w Karcie Dużej Rodziny w 2024 roku?

Portalsamorzadowy.pl informuje, że niebawem ma zostać zmieniony m.in. wzór elektroniczny dokumentu. Dzięki temu prostemu zabiegowi karta będzie działać na takich samych zasadach, co inne e-dokumenty. Oczywiście będzie ona też w pełni zdigitalizowana, a więc nie będzie trzeba wozić ze sobą fizycznego dokumentu – będzie można wyświetlić go na smartfonie.



Będzie to spore ułatwienie. Dotychczas osoby, które korzystały z tradycyjnej, analogowej wersji i zapomniały dokumentu np. na wakacje, mogły stracić sporo pieniędzy. Nie wiadomo jeszcze, czy nowa koalicja rządząca wprowadzi daleko idące zmiany dotyczące benefitów, jakie obejmuje program.

Bez wątpienia trzeba wspierać wszystkie inicjatywy, które ułatwiają funkcjonowanie rodzin w Polsce. Nasz kraj boryka się z gigantycznym kryzysem demograficznym, w czym dużą rolę mogło odegrać zaostrzenie przepisów aborcyjnych.



Jeśli więc Karta Dużej Rodziny mogłaby choćby w pewnym stopniu ułatwić życie rodzinom wielodzietnym, to z pewnością należałoby jeszcze bardziej poszerzyć formułę programu. Tym bardziej że wydatki z budżetu z tego tytułu są niewielkie – zwłaszcza gdy porówna się je z 500/800+.

sgo / polsatnews.pl