Tego nikt się nie spodziewał. 800+ jednak nie dla wszystkich?

Czy teraz, w zaledwie kilka miesięcy po wyborach, świadczenie nie będzie już dostępne dla wszystkich rodzin z dziećmi? Podobno tak.

Kiedy wejdą zmiany w 800 Plus?

Warto rozpocząć od tego, że w tej chwili z flagowego programu społecznego wprowadzonego przez rząd Zjednoczonej Prawicy, mogą korzystać nie tylko Polki i Polacy, ale też uchodźcy wojenni z Ukrainy. Sejm poprzedniej kadencji przyjął odpowiednie rozporządzenia w tej sprawie wkrótce po rozpoczęciu działań zbrojnych na ziemiach naszego wschodniego sąsiada.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, dodatkowe wsparcie, na które składamy się wszyscy, ma obowiązywać do 4 marca 2024 roku. Jak ustalili dziennikarze Rzeczpospolitej, koalicja KO, Trzeciej Drogi i Lewicy ma przegłosować wprowadzenie 6-miesięcznego okresu przejściowego liczonego właśnie od marca.



Oznacza to, że specustawa przestanie działać we wrześniu. Będzie to też ostatni miesiąc, kiedy uchodźcy wojenni z Ukrainy otrzymają to świadczenie.

Co zamiast 800+ dla Ukraińców?

Nowy rząd nie zamierza zostawić setek tysięcy osób, które schroniły się w Polsce na pastwę losu. Mówi się, że koalicja będzie chciała raczej iść w kierunku wsparcia dla osób ze wschodniej Ukrainy, w tym tych, które wymagają profesjonalnej opieki medycznej.



Paradoksalnie, Polska nie będzie pierwszym krajem, który ograniczy pomoc dla Ukraińców. Podobne obostrzenia wprowadziła już m.in. Norwegia, a kolejne państwa ze Starego Kontynentu zamierzają zmniejszyć tzw. bezwarunkowe wsparcie i uzależnić je np. od podjęcia przez uchodźców pracy. Czy to dobre rozwiązanie?

Trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Sporo jednak wskazuje na to, że może ono znacząco odciążyć budżet, który i tak jest musi wytrzymać szereg różnych wydatków socjalnych, które wprowadzono m.in. dla rodzin z dziećmi czy seniorów.

