- Takich pieniędzy, jakie telewizja uzyskiwała za PiS-u, telewizja nie będzie miała, to jest oczywiste. Szacuję, że rocznie ten budżet mógłby się zmniejszyć o co najmniej 1/3 - mówił Bartłomiej Sienkiewicz (PO) w "Graffiti". Minister kultury i dziedzictwa narodowego wyjaśniał, kiedy zostanie zakończony stan likwidacji w spółkach mediów publicznych.

Prowadzący Marcin Fijołek dopytywał Bartłomieja Sienkiewicza o status spółek mediów publicznych, które w grudniu zostały postawione w stan likwidacji. Minister kultury i i dziedzictwa narodowego mówił o finansowych cięciach, które pojawią się w zreformowanej telewizji publicznej.

- Takich pieniędzy, jakie telewizja uzyskiwała za PiS-u, telewizja nie będzie miała, to jest oczywiste. Szacuję, że rocznie ten budżet mógłby się zmniejszyć co najmniej o 1/3 - oznajmił minister, dodając jednak, że "nie chce rzucać słów na wiatr". - Myślę, że to w dużej mierze zależy od pracy, którą trzeba wykonać wewnątrz telewizji. Po to jest ta forma restrukturyzacji i stan likwidacji, żeby opracować system działania i kosztorys. Ja mogę powiedzieć, że na pewno nie będzie takich gigantycznych zarobków, jakie były w telewizji, bo to było łupienie grosza publicznego na kłamstwa i obrzucanie przeciwników błotem - zapewnił Sienkiewicz.

Minister Sienkiewicz: Rząd Donalda Tuska znajdzie pieniądze na telewizję

Minister nie zgodził się też z prowadzącym, który stwierdził, że obecnie dyrektorzy spółek publicznych również mają bardzo wysokie wynagrodzenia, ok. 30-40 tys. miesięcznie. - Mówimy o osobach, które wykonują swoją pracę. Zarabiają tyle, ile mają w kontrakcie. Jest pewna różnica, między nimi a panem Adamczykiem, który zarobił tam 1,3 mln. Proszę nie porównywać - odpowiedział minister.

Jak przypomniał Sienkiewicz, prezydent Andrzej Duda grudniu zablokował ustawę okołobudżetową ze środkami na telewizję publiczną. - Bo nie podobała mu się forma zmiany, czyli według pana prezydenta ta telewizja miała dalej tak trwać, jak trwała, ta szczujnią z Pereirą i Adamczykiem. Ja się z panem prezydentem oczywiście nie zgadzam - skwitował minister kultury. Jak dodał, równocześnie Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji "nie spełnia swoich obowiązków przekazywania pieniędzy".

- Rząd Donalda Tuska znajdzie pieniądze na działanie telewizji i te środki, o których mówimy, zapewnią w tym roku normalne funkcjonowanie mediów publicznych, a potem będzie nowa ustawa - oświadczył minister Sienkiewicz.

Stan likwidacji mediów publicznych. Potrzebna ustawa medialna

Poseł PO nie był w stanie określić, jak długo jeszcze media publiczne, jako spółki Skarbu Państwa, będą trwać w stanie likwidacji.

- Likwidacja jest też formą restrukturyzacji, czyli przywracania właściwego porządku w spółkach, w każdej chwili może być odwołana. Może trwać bardzo długo - wyjaśniał minister, jako przykład wskazując spółkę Art-B, która pozostaje w stanie likwidacji od lat 90. XX wieku. Zaraz jednak dodał, że nie będzie to przypadek TVP. - System stworzony w tzw. mediach publicznych przez PiS załamał się pod ciężarem własnej podłości. Dla wszystkich było oczywiste, że to tak nie może trwać, poza Nowogrodzką - przekonywał o konieczności przeprowadzenia zmian minister.

Według Sienkiewicza stan likwidacji najprawdopodobniej zostanie utrzymany do czasu stworzenia nowej ustawy medialnej. - Myślę, że tak. Trudno to w tej chwili tak twardo powiedzieć, ale tak powinno być. Bardzo bym chciał, żeby parlament mógł zacząć nad tym pracować - przekonywał minister kultury. - Myślę, że nadzwyczajna komisja ds. ładu medialnego jest takim właściwym formatem...Jestem najbardziej zainteresowanym ministrem, żeby te pracę zaczęły się jak najszybciej - dodał poseł PO.

Jak zaznaczył nie wszystko zależy jednak od niego. - Jestem tylko jednym z elementów (...). To wola parlamentu i koalicjantów. Będę wszystkich namawiał, żeby to stało się jak najszybciej - mówił w "Graffiti". Według ministra kluczową kwestią jest tempo prac w samych mediach publicznych, by nie były już "mediami Kurskiego i Kaczyńskiego".

Polsatnews.pl / Polsat News