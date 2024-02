Były prezes Orlenu nie oparł się możliwości skomentowania aktualnych cen paliw oferowanych przez państwowy koncern. Do zdjęcia prezentującego pylon z cenami dodał wyrażający rozczarowanie opis: "A miało być tak pięknie". Daniel Obajtek odniósł się w ten sposób do obietnic Donalda Tuska z czasów kampanii wyborczej.

Daniel Obajtek, który zgodnie z decyzją rady nadzorczej Orlenu od 5 lutego nie jest już prezesem państwowego koncernu, nie stracił zainteresowania branżą paliwową.

We wtorek dodał w mediach społecznościowych zdjęcie z wizyty na stacji benzynowej Orlenu, gdzie pokazał aktualne ceny paliw.

Na pylonie widzimy, że cena benzyny 95 to 6,73 zł za litr, diesel kosztuje 6,93 zł za litr, a cena LPG wynosi 3,06 zł za litr.

ZOBACZ: Daniel Obajtek odwołany z zarządu Orlenu

"A miało być tak pięknie..." - napisał Daniel Obajtek prawdopodobnie nawiązując do obietnic wyborczych lidera Platformy Obywatelskiej, który obiecywał Polakom niskie ceny paliw.

Obietnice o paliwie za pięć złotych. Ceny na stacjach rosną

Premier Donald Tusk jeszcze w sierpniu na spotkaniu z mieszkańcami Włocławka zapowiadał, że ma "bardzo konkretne rozwiązanie", dzięki któremu litr benzyny kosztowałby jedynie pięć złotych.

Jeszcze na długo przed rozpoczęciem kampanii wyborczej, w czerwcu 2022 roku obecny premier w rozmowie z natemat.pl zapewniał, gdyby to ponownie został premierem, to obniżyłby cenę paliwa w państwowym koncernie do 5,19 zł za litr. Zarzucał wówczas zarządzającym Lotosu i Orlenu, że zawyżają marżę i czerpią zyski z drożyzny.

ZOBACZ: Adam Glapiński usunięty z NBP? "Tusk spłaca dług w Brukseli"

Do tych słów odniósł się ostatnio prezes Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Kaczyński. - Gdzie jest benzyna po 5,19 zł? Teraz tu jechałem i zapytałem się, po ile była tankowana benzyna. Przeszło 6,80 zł - mówił prezes PiS na konferencji w Opocznie. - To jednak więcej niż 5,19 zł, przeszło 30 proc. więcej. Wiem, że na różnych stacjach jest troszkę różnie, ale wszędzie dużo więcej niż to, co było zapowiadane - zarzucał Tuskowi prezes opozycyjnej partii.

Jak informował w ubiegłym tygodniu portal e-petro, w połowie lutego ceny paliw zaczęły szybko rosnąć, a "tankowanie jest najdroższe od ponad dwóch miesięcy". W prognozach na nachodzące dni eksperci przewidują kolejny wzrost cen. Na utrzymujące się wysokie ceny paliwa wpływa m.in. trwająca wojna Izraela z Hamasem. - Przez działania izraelskich wojsk w Gazie możliwość transportu baryłek paliwa przez Morze Czerwone i Kanał Sueski jest ograniczona.