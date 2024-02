W związku ze śmiercią rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego, część europejskich państw do swoich Ministerstw Spraw Zagranicznych wezwała ambasadorów Rosji. "Reżim Władimira Putina po raz kolejny pokazał swoją prawdziwą naturę" - ocenił francuski polityk Stephane Sejourne. Na podobne posunięcie zdecydowały się m.in. Hiszpania, Norwegia i Niemcy.

W poniedziałek wieczorem kolejne państwa podały, że wzywają ambasadorów Rosji w związku ze śmiercią Aleksieja Nawalnego. Przy tej okazji francuski minister spraw zagranicznych Stephane Sejourne ocenił na przemówieniu w Argentynie, że "reżim Władimira Putina po raz kolejny pokazał swoją prawdziwą naturę".



Ambasadora wezwano także do Hiszpańskiego MSZ. Rosyjski dyplomata miał złożyć wyjaśnienia w sprawie okoliczności śmierci rosyjskiego opozycjonisty. Decyzję podjęto na podstawie żądań hiszpańskiego premiera Pedro Sancheza. Kraj już w piątek zapowiedział, że będzie domagał się od Kremla wyjaśnień, co do śmierci Nawalnego.

"Został on niesprawiedliwie osadzony w więzieniu przez reżim Putina za swoje działania na rzecz praw człowieka i demokracji" - stwierdził w piątek o Nawalnym premier Sanchez. Z kolei hiszpański minister spraw zagranicznych Jose Manuel Albares ocenił, że śmierć polityka nastąpiła podczas "niesprawiedliwego uwięzienia z powodów politycznych".

Kraje żądają wyjaśnień, co do śmierci Aleksieja Nawalnego. Wezwały ambasadorów Rosji

O spotkaniu z rosyjskim ambasadorem uprzedziło także norweskie MSZ. "Ministerstwo Spraw Zagranicznych wezwało dziś ambasadora Rosji na rozmowę w sprawie śmierci Aleksieja Nawalnego. W rozmowie zostaną przekazane poglądy Norwegii na temat odpowiedzialności władz rosyjskich za śmierć i utrudnianie przejrzystego śledztwa" - zacytowała ministerstwo NDTV World.

Decyzje krajów były następstwem podobnych działań innych państw. Wcześniej na podobny ruch zdecydowały się Finlandia, Niemcy, Szwecja, Litwa czy Holandia. Najwcześniej działania podjęła Wielka Brytania, która wezwała rosyjskiego ambasadora w Londynie już w piątek - w dzień śmierci Aleksieja Nawalnego.

Śmierć Aleksieja Nawalnego. UE wprowadzi nowe sankcje

Śmierć opozycjonisty wstrząsnęła całym światem. Wiele światowych liderów przyznało, że za jego śmierć w głównej mierze odpowiedzialny jest Władimir Putin. W związku z tym część krajów domaga się konkretnych działań. We wtorek premier Ukrainy wezwał Unię Europejska i Japonię do nałożenia nowych sankcji na Rosję w związku z śmiercią Nawalnego.

"Prosimy o wprowadzenie tych sankcji w sferze gospodarczej" – powiedział cytowany przez agencję Reuters Denys Shmyhal na konferencji prasowej w Tokio.



Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell zapowiedział już, że nowe sankcje zostaną zaproponowane.



"Państwa UE z pewnością zaproponują sankcje wobec odpowiedzialnych za śmierć Aleksieja Nawalnego. Najbardziej odpowiedzialnym za nią jest sam Władimir Putin. Ale z sankcjami możemy zejść niżej i objąć nimi system penitencjarny w Rosji" - przekazał Borrell.