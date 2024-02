Z ustaleń "Nowej Gaziety" wynika, że ciało Nawalnego najpierw zostało przetransportowane z kolonii karnej do szpitala w Łabatyngi, a dopiero później - wieczorem 16 lutego trafiło do kostnicy w Salechardzie.

- Zwykle ciała zmarłych w koloniach są zabierane prosto do Biura Medycyny Sądowej w Salechardzie, ale tutaj z jakiegoś powodu zabrali je do szpitala klinicznego - powiedział w rozmowie z gazetą pracownik stacji pogotowia ratunkowego w Salechardzie, który znajduje się tuż obok szpitala.

Nie jest to jedyna nietypowa procedura, która została zastosowana w przypadku Nawalnego. Po przywiezieniu ciała na miejsce, drzwi wejściowych pilnowało dwóch policjantów. Wzbudziło to zainteresowanie pracowników, którzy ustalili, że ciało należy do polityka, a śmierć "nie miała charakteru kryminalnego", czyli nie była spowodowana przez broń palną.

Rozkaz z Moskwy

Potem rozeszła się wieść, że lokalnym patologom zakazano przeprowadzania sekcji zwłok. - Tutaj po raz pierwszy opinie były rozbieżne. Niektórzy twierdzili, że otrzymali rozkaz z Moskwy, aby czekać na specjalistów ze stolicy, podczas gdy inni twierdzili, że lekarze odmówili przeprowadzenia sekcji - relacjonował z kolei pracownik pogotowia ratunkowego.

Według ratownika w karetce odnaleziono siniaki na ciele Nawalnego. Ślady miały pojawić się za życia i miały nie być spowodowane pobiciem.

- Jako sanitariusz pogotowia ratunkowego z dość długim doświadczeniem mogę powiedzieć, że takie obrażenia, jak opisują ci, którzy je widzieli, pojawiają się w wyniku drgawek - mówił. Jeden z siniaków miał znajdować się na klatce piersiowej - co może wskazywać na to, że była przeprowadzana resuscytacja krążeniowo-oddechowa.

Dziennikarze uważają, że sekcja nie została przeprowadzona 17 lutego, a najbardziej prawdopodobnym scenariuszem jest to, że lekarze czekają na specjalistów z Moskwy, którzy mają się tym zająć. Na taki rozwój zdarzeń wskazują samoloty, które przyleciały z rosyjskiej stolicy do Salechardu.

Śmierć Nawalnego

Oficjalna informacja o śmierci Aleksieja Nawalnego pojawiła się w piątek 16 lutego. Około godziny 10:00 rano w kolonii karnej, w której przebywał rosyjski opozycjonista, przyjechały karetki pogotowia.

Ciało Nawalnego miało zostać od razu zostać przewiezione do kostnicy w Salechardzie, gdzie przyjechała rodzina polityka. Jednak jak relacjonowała w mediach jego matka, zwłok tam nie było.

"Oczywiście kłamią i robią wszystko, żeby nie wydać ciała" - napisała w mediach społecznościowych.