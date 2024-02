Doradca Białego Domu ds. bezpieczeństwa Jake Sullivan w rozmowie z National Public Radio wskazał, że jeśli informacje o śmierci Nawalnego się potwierdzą, "będzie to straszna tragedia". - Biorąc pod uwagę długą i nikczemną historię wyrządzania krzywdy przez rosyjski rząd swoim przeciwnikom, rodzi to realne i oczywiste pytania o to, co się tutaj wydarzyło - powiedział.

Z kolei sekretarz stanu USA Antony Blinken wskazał, że jeśli doniesienia z Rosji są prawdziwe, to pokazują "słabość i przegnicie w samym sercu systemu, który zbudował Putin". Blinken dodał również, że "Rosja jest za to odpowiedzialna".

MSZ Rosji: Zachowajcie powściągliwość

Rosyjskie MSZ określiło te komentarze jako "cyniczne". Resort wskazał, że "śmierć człowieka jest zawsze tragedią".

"Zastanawiamy się dlaczego dla Białego Domu i Departamentu Stanu śmierć obywatela Rosji w rosyjskiej kolonii karnej okazał się o wiele ważniejsza i wydawała się straszniejsza niż śmierć obywatela amerykańskiego, dziennikarza Gonzalo Liry torturowanego w ukraińskim więzieniu?" - pisze MSZ Rosji.

"Zamiast rzucać pochopne oskarżenia, należy zachować powściągliwość i poczekać na oficjalne wyniki badań kryminalistycznych" - czytamy dalej w komunikacie.

Kim był Gonzalo Lira?

Przywołany Gonzalo Lira był chilijsko-amerykańskim pisarzem, filmowcem i komentatorem. Po ataku Rosji na Ukrainę relacjonował inwazję z Charkowa. Według służb ukraińskich szerzył rosyjską propagandę i dezinformację.

W maju 2023 został zatrzymany przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy. Oskarżono go o publikowanie materiałów usprawiedliwiających rosyjską inwazję, co jest nielegalne w świetle ukraińskiego prawa. Następnie Lira został zwolniony z aresztu za kaucją.

Próbował wjechać z Ukrainy, co stanowiło naruszenie warunków zwolnienia i mężczyzna został ponownie aresztowany. 12 stycznia 2024 roku zmarł na zapalenie płuc w areszcie. SBU utrzymuje, że Lira był aresztowany i przetrzymywany zgodnie z prawem.