- W sztafecie odbudowy Polski mamy teraz przerwę - powiedział Jarosław Kaczyński podczas spotkania z wyborcami w Opocznie (woj. łódzkie). - Musimy bronić praworządności. Musimy bronić polskiej konstytucji, chociaż ma ona mankamenty - zaapelował prezes PiS. Stwierdził również, że gdyby za rządów PiS w Polsce była prawdziwa dyktatura to "naszych przeciwników spotkałby los Nawalnego".

Jarosław Kaczyński odwiedził w piątek Opoczno, gdzie w ramach objazdu Polski przed wyborami samorządowymi, spotkał się z mieszkańcami.

- Zdaniem rządu jest budowanie. To, że partie się zmieniają u władzy, to coś zupełnie normalnego. Jednak tę sztafetę w budowaniu przerwano - powiedział Jarosław Kaczyński na spotkaniu. Dodał, że "dziś jest niszczenie, a zamiast prawdy - kłamstwo".

- Musimy bronić praworządności. Musimy bronić polskiej konstytucji, chociaż ma ona mankamenty i jest dziś tak łamana, że jest potrzebna nowa konstytucja - dodał Kaczyński. Polityk PiS trzy tygodnie temu mówił, że "w tej chwili w Polsce nie obowiązuje konstytucja".

- Gdyby dziś prezydent miał rzeczywiste instrumenty, to nie było by zajmowania telewizji przy pomocy siły, nie byłoby tego co się wydarza w prokuraturze - zaznaczył Kaczyński. - A rząd zapowiada jeszcze napad na Trybunał Konstytucyjny - dodał.

Prezes PiS: Gdyby była dyktatura to ci, którzy dziś rządzą, byliby w więzieniach

Jarosław Kaczyński odniósł się także do sytuacji, do której doszło przed siedzibą Telewizji Polskiej przy ulicy Powstańców Warszawy.

- Niedawno wchodziłem do siedziby TVP i młody człowiek mi powiedział: Widzi pan jak się kończy dyktatura? A ja się go pytam jaką pan dyktaturę tu widział - dodał.

Prezes PiS wyjaśnił, że "takiej dyktatury nie było". - Była mowa o niej za naszych rządów i wielu ludzi w to, niestety, uwierzyło - powiedział.

- Gdyby była dyktatura to ci, którzy dziś rządzą, byliby po prostu na drugim świecie albo w więzieniach - zaznaczył Kaczyński.

- W prawdziwej dyktaturze spotkałby ich los Nawalnego, który zmarł w więzieniu - powiedział prezes PiS, komentując informacje o śmierci rosyjskiego opozycjonisty. Dodał, że "on został po prostu zamordowany".

- Ten akt zbrodniczy Putina trzeba widzieć w szerszym kontekście. On jest gotowy na każdą zbrodnie - wyjaśnił prezes PiS. - Musimy to widzieć w odniesieniu także do 10 kwietnia 2010 roku i Wojny w Ukrainie - powiedział.

"Nasza partia nigdy nie uzna tego, że Polacy mają się dzielić na różne kategorie"

- Mamy dziś władzę, która kłamie i, która chce uniemożliwić Polakom mówienie prawdy - powiedział Kaczyński. - To jest fatalny czas. To nie tylko łamanie praworządności, ale to także niszczenie państwa demokratycznego. Mamy dziś anarchię - zaznaczył.

Prezes PiS powiedział, że obecna władza likwiduje programy poprzedniego rządu. - Nasza partia nigdy nie uzna tego, że Polacy mają się dzielić na różne kategorie - zaznaczył.

- Widoczny jest dziś także problem polskich rolników - powiedział Kaczyński. - Chcę zaapelować do obecnego rządu: Wprowadźcie te ograniczenia, które myśmy wprowadzili na towary z Ukrainy. Ochrońmy polskich rolników przed tym niebezpieczeństwem - zaznaczył.

Prezes PiS zauważył, że zagrożeniem dla polskiej wsi jest także Zielony Ład.